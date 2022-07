Rotes Kreuz Bad Goisern bei der MTB-Trophy 2022

Am 16. Juli 2022 war das Rote Kreuz Bad Goi­sern bei die­ser Groß­ver­an­stal­tung im Ein­satz, der immer wie­der eine gro­ße Her­aus­for­de­rung dar­stellt, um die­se Auf­ga­be zu bewältigen.

Acht ver­schie­de­ne Distan­zen stan­den den Sport­le­rin­nen und Sport­lern zur Aus­wahl. Die Gesamt­teil­neh­mer­an­zahl betrug 2.447. Die Königs­di­stanz betrug 213 km, 7.059 Höhen­me­ter waren dabei zu bewäl­ti­gen. 430 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern wag­ten sich auf die­se Strecke.Acht Ret­tungs­au­tos waren auf der Stre­cke, wobei da 10 Ein­sät­ze zu ver­zeich­nen waren. Die Ambu­lanz (Sani­täts­hilfs­stel­le) war im evang. Kin­der­gar­ten. Dort muss­ten 62 Per­so­nen von 16 Sani­tä­te­rin­nen und Sani­tä­tern ver­sorgt wer­den. Ambu­lanz­lei­ter war Domi­nik Hill­brand, als Not­ärz­te fun­gier­ten Dr. Georg Brand­stät­ter und Dr. Ange­li­ka Mauel.

Die Gesamt­ein­satz­lei­tung hat­te der Dienst­füh­ren­de der Orts­stel­le Bern­hard Kreuz­hu­ber inne. In der Ein­satz­lei­tung waren Micha­el Hau­ser, Chris­toph Tisch­ler und Mat­thi­as Ell­mer in Koope­ra­ti­on mit dem BRD Bad Goi­sern (Orts­stel­len­lei­ter Chris­ti­an Gangl).Das Rote Kreuz Bad Goi­sern bedankt bei all sei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern und bei allen ande­ren (Orts­stel­len des Bezir­kes, BRD und FF), die für den rei­bungs­lo­sen Ablauf sorgten.

Am 17. Juli 2022 war dann noch die Kin­der-Tro­phy, wo auch die Orts­stel­le Bad Goi­sern Ambu­lanz­dienst versah.