Seniorenring-Bezirksgruppe Vöcklabruck-Stammtisch mit FPÖ-Vertretern

Trotz der hohen Tem­pe­ra­tu­ren folg­ten rund 80 Senio­ren der Ein­la­dung zum Stamm­tisch der Senio­ren­ring-Bezirks­grup­pe Vöck­la­bruck ins GH Kreu­zer nach Gampern.

Zu den Ehren­gäs­ten zähl­te neben FPÖ-Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak und LAbg. Rudolf Kroiß auch der neue Lan­des­par­tei­se­kre­tär der FPÖ Ober­ös­ter­reich, LAbg. Micha­el Gruber,der sich bei die­ser Gele­gen­heit per­sön­lich bei den Mit­glie­dern vor­stell­te und über die aktu­el­len Schwer­punk­te in Ober­ös­ter­reich berichtete.Die bestim­men­den The­men waren unter ande­ren die Teue­rung, die Aus­wir­kun­gen der Sank­tio­nen im Ukrai­ne-Russ­land-Kon­flikt und natür­lich die Vor­be­rei­tun­gen zur Bun­des­prä­si­den­ten­wahl im Oktober.Im Anschluss an die ein­zel­nen Refe­ra­te blieb allen Besu­chern noch genü­gend Zeit, um mit den poli­ti­schen Ver­tre­tern von Bezirk, Land und Bund in das per­sön­li­che Gespräch zu kommen.

„Beim Senio­ren­ring set­zen wir zahl­rei­che Akti­vi­tä­ten, unter­stüt­zen uns gegen­sei­tig und pfle­gen die Kame­rad­schaft. Ich freue mich, dass unse­re Arbeit auch ein hohes Maß an Wert­schät­zung in unse­rer­Ge­sin­nungs­ge­mein­schaft erfährt und wir auf allen Ebe­nen sehr gut zusam­men­ar­bei­ten“, so Bezirks­ob­frau StR Chris­ti­ne Fel­lin­ger aus Attnang-Puchheim.