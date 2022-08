11-jähriger Autor stellte sein Erstlingswerk vor

11 Jah­re jung und schon ein Buch­au­tor: Felix Pammin­ger, treu­er Leser in der Stadt­bi­blio­thek Vöck­la­bruck, hat sein ers­tes Werk geschrie­ben und jeweils ein Exem­plar der Büche­rei und Bür­ger­meis­ter Peter Scho­bes­ber­ger überbracht.

„Ein Jahr im Leben von Moritz“ heißt das 73 Sei­ten star­ke Erst­lings­werk und beschreibt unter­schied­li­che All­tags­ge­schich­ten aus dem Leben von Moritz und sei­ner Fami­lie, zu der neben sei­nen Eltern auch sein Bru­der Lukas, sei­ne Cou­sins Tim und Noah und eine etwas kurio­se Tan­te namens Sabri­na gehö­ren. Viel unter­nimmt er auch mit sei­nem Freund Tobi. Felix‘ Eltern haben Wert dar­auf gelegt, dass das Werk ihres Soh­nes bei BUCHp­lus von pro men­te in Linz gedruckt wur­de, wodurch sie eine wich­ti­ge Sozi­al­ein­rich­tung unterstützten.

Felix sel­ber beginnt im Herbst in der Mit­tel­schu­le der Fran­zis­ka­ne­rin­nen einen neu­en Lebens­ab­schnitt. Mit Sicher­heit wird es von ihm in der Zukunft noch mehr zu lesen geben. Bür­ger­meis­ter Peter Scho­bes­ber­ger, der das Werk als Ers­ter in Emp­fang neh­men durf­te: „Ich gra­tu­lie­re unse­rem jun­gen Autor zu sei­nem ers­ten Buch und Hof­fe, dass ihm die Lust am Schrei­ben bleibt!“