In Weyregg am Atter­see stand die Was­ser­ret­tung Mitt­woch­nach­mit­tag bei einer Per­so­nen­ret­tung am Atter­see im Einsatz.

“Die seit meh­re­ren Stun­den abgän­gi­ge Per­son wur­de nach kur­zer Suche erfolg­reich loka­li­siert und mit unse­rem Boot wie­der ans Ufer gebracht, ein gro­ßer Dank gilt einem auf­merk­sa­men Her­ren am Ufer der mit sei­nem Fern­glas das Schlauch­boot aus­fin­dig machen konn­te”, berich­tet die Was­ser­ret­tung Weyregg am Attersee.

Foto: ÖWR Weyregg