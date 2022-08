Ferienpassaktion der Gemeinde Altmünster und der Feuerwehr Eben/Nachdemsee

Infor­ma­ti­on mit Spiel und Spaß gemein­sam. sicher. feu­er­wehr – Nach­wuchs­ar­beit, ein The­ma, dass in jeder Feu­er­wehr groß­ge­schrie­ben wird.Etwa 40 Kin­der folg­ten am Sams­tag, den 13.8., der Ein­la­dung von FF Eben/Nachdemsee und Gemein­de Alt­müns­ter zur Feri­en­pass­ak­ti­on. Hier konn­ten sich die Kids in meh­re­ren Sta­tio­nen den Betrieb einer Feu­er­wehr ansehen.

Der Umgang mit dem hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­rät, sowie die Besich­ti­gung der Fahr­zeu­ge dien­ten dabei eher der Infor­ma­ti­on. Aber! Mit einem Feu­er­lö­scher rich­tig umzu­ge­hen, ist auch für Kin­der immens wich­tig, denn so sind sie im Not­fall in der Lage Leben zu retten.

Ein wei­te­res „hei­ßes“ The­ma, der Fett­brand –! NIE­MALS MIT WAS­SER LÖSCHEN! – was pas­siert, wenn man es trotz­dem macht, zeig­te eine beein­dru­cken­de Vor­füh­rung mit dem Fett­brand­si­mu­la­tor. Hier im Frei­en, meter­ho­he Flam­men, das Gesche­hen wür­de in einer Woh­nung kom­plett außer Kon­trol­le gera­ten! Aber bei der „kon­trol­lier­ten“ Vor­füh­rung im Frei­en pas­siert nichts. Aber was pas­siert in einer Woh­nung? Neben enor­men Scha­den wird es Tote und Ver­letz­te geben. Mit Stolz zei­gen und prä­sen­tie­ren die anwe­sen­den Mit­glie­der der Jugend­grup­pe ihr Wis­sen in der Pra­xis, dass sie in den letz­ten Jah­ren bei der Feu­er­wehr erwor­ben haben.

Nach so viel Infor­ma­ti­on und Action, müs­sen sich die anwe­sen­den Kids abküh­len: ein Hydro­schild wird auf­ge­baut, ein Hohl­strahl­rohr und ein Lüf­ter (Was­ser­be­trie­ben) die­nen der Erfri­schung. Da bleibt kei­ner mehr tro­cken und so man­ches Expe­ri­ment mit den Kap­pen wird „erar­bei­tet“.

Nach kurz­wei­li­gen Stun­den der Action, mel­det sich der Hun­ger. So wur­den die Kids mit kal­ten Geträn­ken, Bos­na und Eis ver­sorgt. Ein anwe­sen­der Vater mit sei­nen drei Kids erklärt: „Die­se Ver­an­stal­tung ist für mei­nen Nach­wuchs das High­light des Jah­res und ich weiß heu­te schon, dass mein Bub Feu­er­wehr­mann wer­den will.“

Eine rasan­te Fahrt im Feu­er­wehr­au­to mit Blau­licht und Fol­ge­ton­horn ist eben­falls Bestand­teil des Feri­en­pro­gramms. Vize­bür­ger­meis­ter Bern­hard Moser, eben­falls Mit­glied der Feu­er­wehr Eben/Nachdemsee, begrüßt die anwe­sen­den Kin­der und wünscht ihnen einen tol­len Tag bei der Feuerwehr.

Gün­ter Raf­fels­ber­ger, Kom­man­dant der FF Eben/Nachdemsee zieht ein Resü­mee: „Da kann ich mei­nen Kame­ra­den und Jugend­be­treu­ern nur Dan­ken, die eine sol­che Ver­an­stal­tung über­haupt mög­lich machen. Ich freue mich, wenn von den anwe­sen­den Kids der eine oder ande­re dem­nächst bei uns in der Jugend­grup­pe ein­tre­ten wird.“

Jeder der Inter­es­se an der Feu­er­wehr hat, kann sich jeder­zeit bei der Feu­er­wehr Eben mel­den. Mit Schul­be­ginn, star­ten Frei­tags auch wie­der die Grup­pen­stun­den im Zeughaus.