Fünf Freunde aus Bergnot gerettet

Fünf Freun­de aus Tsche­chi­en muss­ten am Diens­tag mit dem Hub­schrau­ber vom Feu­er­ko­gel geret­tet wer­den. Die Alpin­sport­ler hat­ten den Not­ruf gewählt, nach­dem sie beim Abstieg in unbe­kann­tem Ter­rain nicht mehr wei­ter wussten.

Die Buschen im Alter von 17 bis 20 Jah­ren kamen am 23. August 2022 mit dem Zug nach Eben­see, fuh­ren mit der Seil­bahn auf den Feu­er­ko­gel auf und wan­der­ten gemein­sam zur Rie­der­hüt­te auf dem Pla­teau des Höllengebirges.

Dort über­nach­te­ten die fünf Wan­de­rer und plan­ten ihren Abstieg anhand einer Han­dy-App. In die­ser App ist unter ande­ren auch der Steig durch den “Gro­ßen Toten­gra­ben” ein­ge­zeich­net. Nach Anga­be von den fünf Tsche­chen frag­ten sie eine Ange­stell­te der Hüt­te, ob sie über die­sen Weg ins Tal abstei­gen könn­ten. Da dies bejaht wur­de, nah­men sie die­sen Weg am 24. August 2022 in Angriff.

Sie fan­den den Ein­stieg in den nicht mar­kier­ten Steig und began­nen ihren Abstieg ohne wei­te­re Pro­ble­me, bis sie zu alten Klet­ter­sei­len kamen. Da zudem eine Wol­ken­bank durch­zog und ihnen jeg­li­che Sicht nahm und sie zudem für eine Klet­te­rei an Sei­len nicht aus­ge­rüs­tet waren, ver­stän­dig­te eine 20-Jäh­ri­ge via Not­ruf die Ein­satz­kräf­te. Der ange­for­der­te Hub­schrau­ber der Flug­po­li­zei “Libel­le Ober­ös­ter­reich” konn­te alle fünf Wan­de­rer mit­tels Tau­ret­tung ins Tal flie­gen, da sich die Wol­ken­de­cke lich­te­te. Ver­letzt wur­de nie­mand, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ