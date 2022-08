Jahnwanderung nach Kallham des Turnverein Gmunden 1861

In die­sem Jahr war das Ziel der ÖTB Jahn­wan­de­rung Aigen, nahe Kall­ham und dar­an hat sich tra­di­ti­ons­ge­mäß auch der Turn­ver­ein Gmun­den 1861 mit einer Wan­der­grup­pe beteiligt.

In drei Tagen aus­ge­hend von Gmun­den wur­de das Ziel über Pins­dorf, ent­lang der Aurach, Att­nang und schließ­lich Bach erreicht, wo im Turn­saal der Volks­schu­le über­nach­tet wur­de. Wei­ter ging es am nächs­ten Tag nach Wolf­s­egg, über den Haus­ruck nach Haag/H. und schließ­lich am drit­ten Tag über Wend­ling zum Zielort.

Bei der Schluß­ver­an­stal­tung und Sie­ger­eh­rung konn­ten sich die Gmund­ner Tur­ner­wan­de­rer über ers­te Plät­ze und wei­te­ren guten Ergeb­nis­sen freu­en. Von den über drei­ßig teil­neh­men­den Ver­ei­nen konn­te der Turn­ver­ein Gmun­den in der Ver­eins­wer­tung den aus­ge­zeich­ne­ten 4. Platz erreichen.

Die gesam­te Sal­zi Redak­ti­on gra­tu­liert sehr herzlich!