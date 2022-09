Kleid fing an Kerze Feuer

Weil sie einer Ker­ze zu nahe kam, ging das Kleid einer Frau am Mon­tag in Flam­men auf. Das Opfer erlitt mas­si­ve Ver­bren­nun­gen am gesam­ten Körper.

Die 59-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck soll laut der bis­he­ri­gen Ermitt­lun­gen am Abend des 29. August 2022 in ihrem Schlaf­zim­mer im 1. Stock ihres Hau­ses in Atter­see am Atter­see neben ihrem Bett eine Ker­ze ange­zün­det haben und woll­te sich anschlie­ßend in ihr Bett legen. Dabei dürf­te sie mit ihrem Kleid die Flam­me der Ker­ze gestreift haben, wor­auf das Kleid sofort zu bren­nen begann.

Mas­si­ve Ver­bren­nun­gen am gan­zen Körper

Der gesam­te Kör­per der 59-Jäh­ri­gen wur­de von den Flam­men erfasst. Trotz ihrer schwe­ren Brand­wun­den konn­te sie im Schock noch ihre 56-jäh­ri­ge Schwes­ter tele­fo­nisch kon­tak­tie­ren. Die­se fuhr sofort in Beglei­tung der Mut­ter zum Haus der 59-Jäh­ri­gen. Beim Ein­tref­fen war die­se noch ansprech­bar, jedoch am gesam­ten Kör­per mas­siv verbrannt.

Bren­nen­des Kleid aus dem Fens­ter geworfen

Das bren­nen­de Kleid soll sich die Frau noch selbst vom Kör­per geris­sen und aus dem Fens­ter gewor­fen haben, wor­auf sich vor dem Haus ste­hen­de Gar­ten­mö­bel ent­zün­de­ten. Von den bei­den Frau­en wur­de die Ret­tungs­ket­te in Gang gesetzt.

Brand­op­fer in Spe­zi­al­kli­nik geflogen

Die lebens­ge­fähr­lich ver­letz­te 59-Jäh­ri­ge wur­de nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, von wo sie noch in der Nacht mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in die Ver­bren­nungs­sta­ti­on des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Graz geflo­gen wur­de, berich­tet die Polizei.