Marktfest Altmünster 2022 — da ist gute Laune zu Hause!

Zwei Tage war der Wet­ter­gott lau­nisch, aber die Alt­müns­te­r­er ver­ste­hen es zu feiern.

Markt­fest 2022, nach 2 Jah­ren der Ent­halt­sam­keit, nun wie­der ein Fest der guten Lau­ne in Alt­müns­ter. Der Markt­mu­sik­ver­ein mit der „Blech­bat­te­rie“ im ehe­ma­li­gen Feu­er­wehr­de­pot, Ivan Bykov und die „Niachtn“, „Trio Mar­le­en“ und „Krau­hölzl Ob&Zua“ – das sind musi­ka­li­sche High­lights eines Fests der Superlative.

Am Frei­tag Bier­an­stich, umrahmt mit der Jagd­horn­blä­ser­grup­pe aus Laa­kir­chen eröff­net den Rei­gen der guten Lau­ne, die auch mit dem ein­tre­ten­den Regen nicht ver­lo­ren ging.

Noch bes­ser der Sams­tag, es ist kein Platz zu fin­den, weder im Zelt der Markt­mu­sik Alt­müns­ter, noch im Frei­be­reich, alle Plät­ze besetzt. Und zu den Alt­müns­ter­ern gesell­ten sich sehr vie­le Gäs­te aus Deutsch­land, die ein paar net­te Tage im Salz­kam­mer­gut ver­brin­gen – Stim­mung pur!

Was bei einem sol­chen Fest nicht feh­len darf, ist die Kuli­na­rik: an zahl­rei­chen Stän­den Fei­nes und Def­ti­ges der Regio­na­len Küche und dazu aller­lei Spe­zia­li­tä­ten in flüs­si­ger Form.

Eine Gra­tu­la­ti­on an Mit­ar­bei­ter der Gemein­de Alt­müns­ter und allen Mit­wir­ken­den, die mit vol­lem Elan dazu bei­getra­gen haben, dass die­se Ver­an­stal­tung ein Erfolg wird.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at