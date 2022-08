Mit anregender Dramatik, Leidenschaft und Poesie erzielen die Festwochen 2022 ein Rekordergebnis

Es hat eine lan­ge Tra­di­ti­on, dass die Fest­wo­chen ver­läss­li­cher Part­ner und Kul­tur­ver­an­stal­ter im Salz­kam­mer­gut sind. In die­sem Som­mer lie­ßen Sie den kul­tu­rel­len Hori­zont weit über die Gren­zen der Regi­on hin­aus, hell leuch­ten. Mit einem viel­fäl­ti­gen Pro­gramm, Welt­stars und muti­gen neu­en For­ma­ten, gelang es den Fest­wo­chen weit über 20.000 Besucher*innen zu begeistern.

(25. August 2022) Fast wie in Arthur Schnitz­lers Rei­gen, der heu­er in einer auf­re­gen­den Neu­in­sze­nie­rung in der Regie von Franz-Xaver Mayr bei den Fest­wo­chen für Furo­re sorg­te, begeg­nen sich bei den Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den Men­schen jeg­li­chen Alters und unter­schied­li­cher Inter­es­sen. Ein Gesell­schafts­pan­ora­ma, wo sich Figu­ren – zwar nicht wie in Schnitz­lers Dra­ma zum Lie­bes­akt – doch mit dem Ziel der Begeg­nung tref­fen, und sich ver­füh­ren lassen.

Inspi­riert wur­den sie dabei von gro­ßen Dra­ma­ti­kern und Kom­po­nis­ten. So glich es einem Ren­dez­vous, wo sich nicht nur das who is who der Kul­tur­sze­ne, son­dern auch Künst­ler und Künst­le­rin­nen von Welt­ruf tra­fen, um Men­schen zu berüh­ren. Mit dem Ziel, aus Begeg­nun­gen Dia­lo­ge ent­ste­hen zu las­sen, Anre­gun­gen und Genuss zu bie­ten, star­te­ten die Fest­wo­chen in ihre 36. Fes­ti­val­sai­son. Mit einer her­aus­ra­gen­den Musik­viel­falt, auf­re­gen­dem und skan­dal­um­wit­ter­ten wie Schnitz­lers Rei­gen oder zeit­ge­nös­si­schen Pro­jek­ten, ist es ihnen gelun­gen, Lei­den­schaft, Dra­ma­tik und Poe­sie an den Traun­see zu bringen.

in Zei­ten von #metoo und flu­ider Geschlecht­lich­keit erforscht der Salz­bur­ger Regis­seur Franz-Xaver Mayr, für einen prä­zi­sen Umgang mit Spra­che und eine star­ke Bild-Ästhe­tik bekannt, in sei­ner Rei­gen Insze­nie­rung die Wider­sprüch­lich­keit unse­rer Gegen­wart und erwei­tert die zehn Anbah­nungs­dia­lo­ge um moder­ne Bezie­hungs­wel­ten. Das Publi­kum war begeis­tert, auch vom jun­gen Ensem­ble rund um Burg­thea­ter­star Doro­thee Har­tin­ger. Ab 17. Sep­tem­ber ist die­ser bril­lan­te Rei­gen im Lan­des­thea­ter Nie­der­ös­ter­reich zu sehen.

Mit star­kem Bezug zur Regi­on erleuch­te­ten Welt­star Pio­tr Bec­zała und Eri­ca Eloff gemein­sam mit dem Bruck­ner Orches­ter Linz unter Chef­di­ri­gent Mar­kus Posch­ner, die wun­der­schö­ne Natur­ku­lis­se des Traun­sees voll klang­li­cher Per­fek­ti­on und meis­ter­haf­ter Leich­tig­keit bei einem über­ra­gen­den Fest­wo­chen Open Air. Ein mit­rei­ßen­des Feu­er­werk musi­ka­li­scher Freu­den, von Erich Wolf­gang Korn­gold, Arnold Schön­berg und Igor Stra­vin­sky über Franz Lehar und Anton Bruck­ner bis Anto­nin Dvor­ak. Zwei Stern­stun­den auf der Open-Air Büh­ne im Gmund­ner Toscanapark.

Mit einer Hom­mage an Erich Wolf­gang Korn­gold, eines gebür­ti­gen Wie­ners jüdi­scher Her­kunft, der in Ame­ri­ka gro­ße Erfol­ge fei­er­te, wur­de der 125. Geburts­tag die­ses so eng mit Gmun­den ver­bun­de­nen Musik­ge­nies gewür­digt. Er fand im Orches­ter­kon­zert des Diver­ti­men­to Vien­nese mit Star­gei­ger Ben­ja­min Schmid sei­nen Höhe­punkt und wur­de wie das erst­ma­li­ge Gast­spiel des Opern­stu­di­os der Wie­ner Staats­oper vom Publi­kum gefeiert.

Musik als wun­der­schö­ne Art, mit­ein­an­der zu kom­mu­ni­zie­ren und auf­ein­an­der einzugehen

Einen wah­ren Besu­cher­an­sturm erfährt die Haus­mu­si­kro­as, eine Initia­ti­ve von Franz Wel­ser-Möst, die sich seit letz­tem Jahr auf den Weg zur Kul­tur­haupt­stadt 2024 macht. Dabei wird nicht nur der Blick auf tra­di­tio­nel­le Volks­mu­sik gerich­tet und lust­voll musi­ziert, son­dern es wer­den auch Brü­cken zur klas­si­schen Musik gebaut, heu­er etwa in „Franz Schu­bert und die Volks­mu­sik“. Zukünf­tig sol­len auch Plät­ze, Sta­del, pri­va­te Orte zum gemein­sa­men Spie­len ver­ein­bart wer­den, um in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re Haus­mu­sik zu erfahren.

Her­aus­ra­gend war auch das Star­auf­ge­bot auf der 150 Jah­re alten Büh­ne des Stadt­thea­ters Gmun­den. Bereits beim Eröff­nungs-Fest­akt bril­lier­te neben dem eigens gegrün­de­ten Fest­wo­chen­en­sem­ble, aus vir­tuo­sen Musiker*innen rund um Anna Knopp und Anna Ehmer, Klaus Maria Bran­dau­er, der, wie auch mit sei­ner Korn­gold Hom­mage am Ende des Fes­ti­vals, sein Publi­kum gekonnt gefan­gen nahm. Neben Thea­ter­grö­ßen wie Peter Simo­ni­schek, Marie-Lui­se Sto­ckin­ger, Micha­el Hel­tau oder August Zir­ner und Sven-Eric Bech­tolf, konn­te Show­mas­ter Harald Schmidt, mit Schnitz­ler-Tage­bü­chern wie einem iro­ni­schen, süf­fi­san­ten Talk mit der sym­pa­thi­schen Caro­li­ne Peters, nach Gmun­den geholt wer­den, ein Gewinn, nicht nur für die Festwochen.

Mit viel Lie­be und Leich­tig­keit ver­setz­ten 5/8erl in Ehr’n, Marie Spa­e­mann & Chris­ti­an Baka­nic sowie Mira Lu Kovacs oder das Kam­mer­or­ches­ter der Phil­har­mo­nie Salz­burg bei den Fami­li­en­kon­zer­ten, beson­ders jun­ges Publi­kum an beson­de­ren Orten rund um den Traun­see in Jubel­stim­mung. Auch die Kunst eta­bliert sich dank wun­der­ba­ren Partner*innen wie Gmunden.Photo, BestOFF Som­mer­fri­sche, AIR101 oder dem Par­al­lel Skulp­tu­ren­park im frei zugäng­li­chen Tos­ca­na­park immer mehr in Gmunden.

Fazit: ein her­aus­ra­gen­der Fest­wo­chen-Kul­tur­som­mer mit Stars von Rang durch alle Gen­res, der Gmun­den die­sen Som­mer zum Kunst- und Kul­tur Hot-Spot gemacht hat.