Pilotprojekt Community-Nursing startet durch

Das Gemein­schafts­pro­jekt „Com­mu­nitiy Nur­sing“ der Gemein­den Alt­müns­ter und Traun­kir­chen nimmt den Voll­be­trieb auf.

Die diplo­mier­ten Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin­nen Tan­ja Gat­tin­ger und Rebec­ca Scha­chin­ger haben ihr Büro am Orts­platz in Traun­kir­chen bezo­gen und ste­hen der Bevöl­ke­rung in Pflege‑, Sozial‑, und Gesund­heits­fra­gen zur Sei­te. „Unser Schwer­punkt liegt in der Bera­tung. Wir möch­ten Men­schen hel­fen ein eigen­stän­di­ges, gesun­des und erfüll­tes Leben zu leben.“, so Tan­ja Gat­tin­ger. Ein wesent­li­ches Betä­ti­gungs­feld liegt auch in der mobi­len Bera­tung und in Haus­be­su­chen. „Dazu wur­den eigens Autos ange­schafft, die wir nun unse­ren Mit­ar­bei­te­rin­nen über­ge­ben konn­ten. Dadurch wer­den auch Haus­be­su­che ermög­licht.“ freu­en sich die Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer und Chris­toph Schragl.

Der­zeit bau­en Frau Gat­tin­ger und Frau Scha­chin­ger ein brei­tes Netz­werk auf. Ihre Netz­werk­part­ner sind Haus­ärz­te, Apo­the­ken, sta­tio­nä­re Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, The­ra­peu­tin­nen und The­ra­peu­ten und Men­schen, die im Gesund­heits- und Pfle­ge­be­reich arbei­ten. Künf­tig wer­den Ver­an­stal­tun­gen und The­men­aben­de, wie bei­spiels­wei­se zum The­ma Sturz­prä­ven­ti­on, orga­ni­siert. Ab Herbst wer­den Sprech­ta­ge in den Orts­tei­len Traun­kir­chen, Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl ange­bo­ten. Auch ist geplant, dass die Com­mu­nitiy-Nur­ses von Zeit zu Zeit am Bau­ern­markt in Alt­müns­ter oder bei Ver­an­stal­tun­gen in Alt­müns­ter und Traun­kir­chen prä­sent sind, um ihre Ange­bo­te der Bevöl­ke­rung näher zu bringen.

Nun konn­ten die Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer und Chris­toph Schragl die neu­en Com­mu­ni­ty-Nur­se Autos an Tan­ja Gat­tin­ger und Rebec­ca Scha­chin­ger über­ge­ben, sowie das neue Gemein­schafts­bü­ro am Orts­platz in Traun­kir­chen eröff­nen. Com­mu­ni­ty Nur­sing soll ein sozia­les und gesund­heits­för­dern­des Ange­bot für die Bevöl­ke­rung von Alt­müns­ter, Traun­kir­chen, Neu­kir­chen und Reindl­mühl sein.

Foto: Gemein­de Altmünster