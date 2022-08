Radfahrer bei Sturz tödlich verletzt

In Alt­müns­ter ist am Sonn­tag ein Rad­fah­rer bei einem Sturz ums Leben gekommen.

Ein 71-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr mit sei­nem E‑Bike am 31. Juli 2022 gegen 15:10 Uhr auf der Groß­alm Lan­des­stra­ße im Orts­ge­biet von Alt­müns­ter. Dabei dürf­te er vor dem Haus Maxi­mi­li­an­stra­ße 10 ver­mut­lich mit gerin­ger Geschwin­dig­keit zu Sturz gekom­men sein. Ein vor­bei­kom­men­der Auto­len­ker bemerk­te den am Boden lie­gen­den Mann und leis­te­te gemein­sam mit sei­nem Bei­fah­rer Ers­te Hil­fe. Trotz sofor­ti­ger Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men durch die Erst­hel­fer und den Not­arzt ver­starb der Pen­sio­nist lei­der noch an der Unfallstelle.