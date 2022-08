Tradition und Benefizveranstaltung-Zum 41. Mal trafen sich Lions aus dem Salzkammergut zum Armbrustschießen in Bad Ischl

Seit über 4 Jahr­zehn­ten lädt der Lions Club Bad Ischl zu einem Sta­hel­schie­ßen im Geden­ken an Wal­ter Ste­pi­na, den Begrün­der die­ser Ver­an­stal­tung. Dabei kamen wie­der Lions­freun­de aus der gan­zen Regi­on in die Kai­ser­stadt, um sich einer­seits mit der Arm­brust in ihrer Ziel­ge­nau­ig­keit zu mes­sen und um ande­rer­seits in gemüt­li­cher Run­de Erfah­run­gen und Ideen aus­zu­tau­schen und um freund­schaft­li­che Kon­tak­te zu pflegen.

Und dabei wur­de heu­er bewie­sen, dass auch alt­ein­ge­ses­se­ne Tra­di­tio­nen immer wie­der mit uner­war­te­ten Über­ra­schun­gen auf­war­ten kön­nen. Denn noch nie konn­te sich ein Ehe­paar gleich­zei­tig an der Spit­ze und am Ende des Klas­se­ments posi­tio­nie­ren. Im Klar­text: wäh­rend Eli­sa­beth Unter­ber­ger Schüt­zen­kö­ni­gin wur­de und auch die Rin­ge­wer­tung gewin­nen konn­te, bekam ihr Ehe­mann Franz die Schnei­der­fah­ne für die schlech­tes­te Schuss­leis­tung umge­hängt! (Insi­der wis­sen, dass Franz als Jäger bes­ser tref­fen kann!)

Orga­ni­sa­tor Gott­lieb Peer dank­te den zahl­rei­chen Isch­ler Fir­men, die die Ver­an­stal­tung mit schö­nen Prei­sen unter­stützt hat­ten und allen hel­fen­den Hän­den des Arm­brust­schüt­zen­ver­ei­nes Ret­ten­bach, in des­sen Heim­stät­te das Sta­hel­schie­ßen statt­fin­den konn­te. Der Rein­ge­winn wird natür­lich, wie bei den Lions üblich, wie­der für sozia­le Hilfs­ak­tio­nen im inne­ren Salz­kam­mer­gut verwendet.Neben Schüt­zen­kö­ni­gin Eli­sa­beth Unter­ber­ger stand Erich Gebets­roi­ther als Schüt­zen­kö­nig im Mit­tel­punkt der Sie­ger­eh­rung. Eli­sa­beth sicher­te sich auch die Rin­ge­wer­tung der Damen (62 Rin­ge aus der Stamm­ein­la­ge) vor Julia Reif­ner und Patri­zia Fürt­bau­er (Gmun­den). Die Rin­ge­wer­tung der Her­ren domi­nier­te Sla­dan Tabu­cic (LC Gmun­den, 61) vor Erich Gebets­roi­ther und Wolf­gang Fürt­bau­er (Gmun­den).

Den Schuss auf die Jux­schei­be, die tra­di­tio­nell das Motiv des Past­prä­si­den­ten zeigt, sicher­te sich Isa­bel­la Stadl­may­er, die Tief­schuß­wer­tung domi­nier­te Andre­as Wie­der. Die Mann­schafts­wer­tung war wie­der ein­mal eine kla­re Domä­ne der ziel­ge­nau­en Gmund­ner Lions­freun­de: LC Gmun­den 1 sieg­te vor LC Fuschl­see-Mond­see und LC Gmun­den 2.Der Gmund­ner Prä­si­dent Gerald Herr­mann dank­te sei­nem Isch­ler Kol­le­gen Oth­mar Ber­ner für die Ein­la­dung zu die­sem Ereig­nis, das die guten Ban­de zwi­schen Isch­ler und Gmund­ner Lions auf­fri­schen und bekräf­ti­gen konn­te und sprach zugleich die Ein­la­dung zum eben­so tra­di­ti­ons­rei­chen Eis­stock­der­by im Win­ter aus.