Traunkirchner Holzmarkt findet wieder statt

In die­sem Jahr ver­an­stal­tet die Gemein­de Traun­kir­chen wie­der den tra­di­tio­nel­len Holz­markt am Wald­cam­pus. Der Obmann des Kul­tur­aus­schus­ses Mar­tin Mal­lin­ger über­nimmt mit die­sem Jahr die Lei­tung des Holzmarktes.

„Mit Mar­tin Mal­lin­ger haben wir eine tol­le Per­sön­lich­keit als Obmann für den Holz­markt gewin­nen kön­nen.“, freut sich Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl. Wie schon in den letz­ten Jahr­zehn­ten liegt beim Holz­markt nach wie vor der Schwer­punkt im Bereich des tra­di­tio­nel­len Holz­hand­wer­kes. Wie schon bis­her fin­det der Holz­markt am ers­ten Sep­tem­ber­wo­chen­en­de, kon­kret am 3. und 4. Sep­tem­ber 2022, am Gelän­de des Wald­cam­pus im Bereich des Buch­ber­ges statt.

„Auch kuli­na­risch und kul­tu­rell wird es ein schö­nes Ange­bot bei die­sem ein­zig­ar­ti­gen Markt geben. Mir ist es wich­tig, dass wir uns unse­rer kul­tu­rel­len Wur­zeln bewusst sind, aber auch in eine gute und erfolg­rei­che Zukunft gehen.“, so der neue Obmann Mar­tin Mal­lin­ger. Unter­stützt vom Team der Gemein­de Traun­kir­chen, regio­na­len Ver­ei­nen, von der Gold­hau­ben­grup­pe, der ört­li­chen Gas­tro­no­mie, dem Team vom Wald­cam­pus und zahl­rei­chen Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­lern steht einem erfolg­rei­chen Holz­markt-Wochen­en­de nichts im Wege.

Die Gemein­de Traun­kir­chen freut sich auf zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besucher.