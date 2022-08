Tschechin stürzte in Gletscherspalte

Eine tsche­chi­sche Berg­stei­ge­rin ist am Don­ners­tag am Dach­stein in eine Glet­scher­spal­te gestürzt.

Eine 24-jäh­ri­ge Tsche­chin war am 11. August 2022 gegen 11:00 Uhr gemein­sam mit ihrem Freund am Hall­stät­ter Glet­scher unter­wegs. Die Bei­den ver­lie­ßen den prä­pa­rier­ten Glet­scher­weg im Bereich der Seet­hal­er­hüt­te und gin­gen ohne Seil und ohne erfor­der­li­che Glet­scher­aus­rüs­tung am offen­sicht­lich stark zer­klüf­te­ten Glet­scher in Rich­tung Simonyhütte.

Auf Schnee­brü­cke eingebrochen

Bereits nach 100 Metern brach die Tsche­chin auf einer Schnee­brü­cke am Rand einer Glet­scher­spal­te ein und stürz­te in die Tie­fe. Am Grund die­se Spal­te befand sich eine wei­te­re, etwa 40 Zen­ti­me­ter schma­le Spal­te, wo die Tsche­chin hin­durch­ge­rutscht ist. Es bestand kaum mehr Sicht- bezie­hungs­wei­se Ruf­kon­takt zu ihr.

Hüt­ten­wirt alar­mier­te Einsatzkräfte

Ihr Freund konn­te den Hüt­ten­wirt der Seet­hal­er­hüt­te, der im dor­ti­gen Nah­be­reich gear­bei­tet hat­te, zur Hil­fe holen. Die­ser setz­te einen Alpin­not­ruf ab. In der Auf­re­gung zeig­te der Tsche­che dem Wirt vor­erst den Weg zur fal­schen Spal­te. Kurz dar­auf konn­ten sie jedoch die rich­ti­ge Glet­scher­spal­te wiederfinden.

Berg­stei­ge­rin aus 18 Metern geborgen

Der Hüt­ten­wirt und ein anwe­sen­der Zivil­berg­füh­rer lie­ßen ein Seil mit Gurt hin­un­ter, wel­chen die Tsche­chin selbst­stän­dig anzie­hen konn­te. Sie konn­te schluss­end­lich aus einer Tie­fe von 18 Meter gebor­gen wer­den und war unverletzt.

Der Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 14 lan­de­te im Nah­be­reich der Unfall­stel­le. Da kein Trans­port ins Kran­ken­haus erfor­der­lich war, wur­den die bei­den Tsche­chen mit dem Ski­doo zum prä­pa­rier­ten Glet­scher­weg zurück­ge­bracht, berich­tet die Polizei.

