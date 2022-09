Bundessieg der FF Rutzenmoos beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb

Vom 26. bis 28. August 2022 fand in St. Pöl­ten der 13. Bun­des­feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb statt.

Knapp 350 Bewerbs­grup­pen mit ins­ge­samt über 3.000 Feu­er­wehr­mit­glie­dern aus Öster­reich, Bay­ern und Süd­ti­rol kämpf­ten um den begehr­ten Titel der schnells­ten Feu­er­wehr Öster­reichs. Für den nur alle vier Jah­re statt­fin­den­den Bewerb konn­ten sich von der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Rut­zen­moos zwei Bewerbs­grup­pen für die Teil­nah­me qualifizieren.

Wäh­rend die Bewerbs­grup­pe 3 in der Wer­tung Sil­ber ohne Alters­punk­te kämpf­te, durf­te die Bewerbs­grup­pe 4 in der Wer­tung Bron­ze und Sil­ber, jeweils mit Alters­punk­ten, gleich zwei­mal an den Start gehen. Am Ende zählt, wer in Sum­me beim tra­di­tio­nel­len Lösch­an­griff und im anschlie­ßen­den Staf­fel­lauf die schnells­te Zeit erreicht.Die Bewerbs­grup­pe 4 konn­te in Bron­ze den 26. Rang und in Sil­ber den 19. Rang erreichen.

Am Sams­tag um exakt 14:25 Uhr war es dann für unse­re Bewerbs­grup­pe 3 so weit. Ange­feu­ert von den zahl­reich mit­ge­reis­ten Fans blieb die Stopp­uhr beim Lösch­an­griff nach 34,55 Sekun­den ste­hen, was die zweit­bes­te Tages­zeit bedeu­te­te. Beim dar­auf­fol­gen­den Staf­fel­lauf konn­te mit 50,12 Sekun­den die über­haupt schnells­te Zeit in Sil­ber ver­bucht wer­den. Bis am Ende des Tages konn­te von kei­ner Grup­pe die Sum­me bei­der Zei­ten unter­bo­ten wer­den und nach ban­gem War­ten war es schluss­end­lich in den frü­hen Abend­stun­den Gewissheit:

BUN­DES­SIEG!!!

Nach­dem der Erfolg am Abend noch im Rah­men von Acts von DJ Ötzi und den jun­gen Zil­lerza­lern aus­gie­big gefei­ert wur­de, fand am Sonn­tag um 10:00 Uhr die Schluss­fei­er mit der Sie­ger­eh­rung statt. Unter den Gra­tu­lan­ten befan­den sich unter ande­rem der Bun­des­mi­nis­ter für Inne­res Mag. Ger­hard Kar­ner, Lan­des­rä­tin Michae­la Lan­ger-Wenin­ger, PMM, der Feu­er­wehr­prä­si­dent und zugleich Lan­des-Feu­er­wehr­kom­man­dant von Ober­ös­ter­reich FPräs. Robert May­er, MSc., Lan­des-Feu­er­wehr­kom­man­dant von Nie­der­ös­ter­reich LBD Diet­mar Fahra­fell­ner, MSc., Bezirks-Feu­er­wehr­kom­man­dant von Vöck­la­bruck OBR Wolf­gang Huf­nagl und der OÖ. Lan­des- und Bun­des­be­werbs­lei­ter BR Han­nes Niedermayr.

Nach der Heim­rei­se von St. Pöl­ten erwar­te­te die frisch geba­cke­nen Bun­des­sie­ger noch ein Emp­fangs­ko­mi­tee im Feu­er­wehr­haus, wo sich auch der Bür­ger­meis­ter der Markt­ge­mein­de Regau Peter Har­rin­ger einfand.Nach dem Red Bull 400-Welt­meis­ter­ti­tel 2017 in der Fire­figh­ter-Wer­tung und der bis heu­te amtie­ren­den erfolg­rei­chen Titel­ver­tei­di­gung 2018, dem Lan­des­sieg 2019 in Sil­ber ist nun der Bun­des­sieg ein wei­te­rer Mei­len­stein in der Geschich­te unse­rer Bewerbs­grup­pe 3.

Die Kame­ra­den der FF Rut­zen­moos gra­tu­lie­ren herz­lichst zum neu­er­li­chen Erfolg.