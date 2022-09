Gmundner Stadtteilbegehungen tragen Früchte

Mit rund 300 Bür­ge­rIn­nen traf Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf bei sei­nen dies­jäh­ri­gen Stadt­teil­be­ge­hun­gen schon zusam­men. In der Au, in der Cum­ber­land-Sied­lung, der Krot­ten­see­stra­ße, am Tas­tel­berg, in der Schö­ri­hub, im Stadt­teil „Franzl im Holz“, am Son­nen­hang, in Traun­dorf, Wey­er und im Umfeld der Musik­schu­le, am Bräugütl­weg sowie in der Ohl­sor­fer und The­re­si­en­thal­stra­ße ließ er sich schil­dern, was die Men­schen im jewei­li­gen „Grätzl“ bewegt, freut oder auch ärgert.

Eini­ge der arti­ku­lier­ten Wün­sche sind bereits umgesetzt:

Müll­säu­be­rung im Motorikpark

Rei­ni­gung des Park­plat­zes beim eins­ti­gen „Sobill“

Schot­te­rung der Wege und des Spiel­plat­zes beim Krottensee

Bestel­lung von Spiel­ge­rä­ten für den Spiel­platz „Schö­ri­hub“

Gelän­der-Repa­ra­tur in der Engelhofstraße

Spen­der und Müll­ton­nen auf dem Park­platz „Franzl im Holz“

Über­prü­fung und Män­gel­be­he­bung der Bade­ste­ge Weyer

Stra­ßen­be­leuch­tung und Geh­weg-Abgren­zung an der Pferdeeisenbahn

Auf dem Rat­haus­platz wur­de ein Behin­der­ten-Park­platz beschlos­sen, und etli­che (Klein-)Investitionen wur­den in die Bud­get­pla­nung 2023 aufgenommen.

Die Bege­hun­gen wer­den im Herbst sowie im kom­men­den Früh­jahr fort­ge­setzt. „Die Zeit dafür neh­me ich mir sehr gern“, sagt Ste­fan Krapf. „Ich ver­ste­he die Bege­hun­gen als eine wich­ti­ge Ergän­zung zu unse­rem aus­ge­zeich­ne­ten Bür­ge­rIn­nen­be­tei­li­gung-Modell, das oft und ger­ne genützt wird. Aber auch die­ser direk­te Kon­takt ist uner­läss­lich. Ich bekom­me Stim­mun­gen mit, und man­che Anlie­gen las­sen sich damit ganz schnell und unbü­ro­kra­tisch umsetzen.“