Kurt Reisenauer geht das 1111. Mal ins “Paradies” auf den Hainzengipfel, wer geht mit?

“Das ers­te Mal bin ich 1952, als von einer Seil­bahn auf die Kat­rin noch kei­ne Rede war, mit mei­nem Vater über die Kat­rin­schneid (heu­te Klet­ter­steig) zum Kat­rin­gip­fel und den Elfer­ko­gel zum Hain­zen­gip­fel auf­ge­stie­gen. Damals war ein stark bewölk­tes Wet­ter mit star­kem Wind und leich­tem Regen. Trotz­dem war das für mich ein so schö­nes Erleb­nis, dass ich die­sen Berg­gip­fel so oft wie nur mög­lich bestei­gen woll­te. Ich bin glück­lich, dass ich das alles erle­ben durfte.

Am 10. Sep­tem­ber 2022 ist es so weit, da gehe ich das 1111. Mal auf die­sen schö­nen Aus­sichts­berg im Kater­ge­bir­ge bei Bad Ischl. Wer noch nie die “7‑Seen­blick-Run­de” gegan­gen ist, lernt an die­sem Tag das Para­dies ken­nen. Bei einem 360 Grad Rund­um­blick gibt’s nur schö­ne Land­schaf­ten, Ber­ge bis Kärn­ten, Salz­burg, Stei­er­mark und OÖ, sie­ben Seen, Wie­sen, Wäl­der und hof­fent­lich blau­en Him­mel zu sehen.

Wer hat Lust, mit zu gehen? Da erklä­re ich aus­führ­lich die Gegend und kann viel über mei­ne Bestei­gun­gen erzählen.

Die Rou­te führt von der Berg­sta­ti­on über die Aus­sichts­platt­form zum Hain­zen 1639 m. Zurück geht es über den Elfer­kogl zum Kat­rinkreuz und wie­der zur Berg­sta­ti­on der Katrin-Seilbahn.

Treff­punkt ist am 10. Sep­tem­ber 2022 um 10 Uhr bei der Kat­rin-Seil­bahn-Tal­sta­ti­on in Bad Ischl. Mit­zu­brin­gen sind eine gute Wan­der­aus­rüs­tung, Was­ser, etwas Kon­di­ti­on und Mut. Fröh­lich­keit, gute Lau­ne und die Lie­be zur Natur wird vor­aus­ge­setzt. Sind Sie dabei? Bit­te unbe­dingt am Vor­tag anru­fen 0664/4810366.”

Text & Foto: Kurt Reisenauer