Tödlicher Verkehrsunfall: Autolenker (70) frontal gegen Marktturm in Timelkam gekracht

Ein töd­li­cher Ver­kehrs­un­fall hat sich in der Nacht auf Don­ners­tag in Timel­kam ereig­net. Ein 70-Jäh­ri­ger krach­te fron­tal gegen den Markt­turm. Er starb wenig spä­ter im Klinikum.

Der Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 8. Sep­tem­ber 2022 gegen 0 Uhr mit sei­nem PKW in Timel­kam auf der Lin­zer Stra­ße. Dabei prall­te der PKW-Len­ker fron­tal gegen den Markt­turm in der Fahrbahnmitte.

Der im Fahr­zeug ein­ge­klemm­te Mann wur­de von Kräf­ten der FF Timel­kam aus dem völ­lig defor­mier­ten Fahr­zeug gebor­gen und vom Roten Kreuz sowie dem Not­arzt­team erst­ver­sorgt. Der 70-Jäh­ri­ge wur­de mit lebens­ge­fähr­li­chen Ver­let­zun­gen ins Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ver­bracht und erlag dort kurz nach dem Ein­tref­fen sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Quel­le: LPD OÖ