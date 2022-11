Adventmarkt Gschwandt für jeden Geschmack das Richtige dabei

Am 25. und 26.11.2022 fand in Gschwandt der tra­di­tio­nel­le Advent­markt mit vie­len Aus­stel­lern, tol­len kuli­na­ri­schen Ange­bo­ten und musi­ka­li­scher Unter­ma­lung durch Grup­pen des Musik­ver­ei­nes Gschwandt statt.

Der bun­te Mix an Kunst­hand­werk begeis­ter­te die Besu­cher des Mark­tes und so fand fast jeder ein pas­sen­des Aus­stel­lungs­stück nach sei­nen Geschmack. Eben­so konn­te der Durst und Hun­ger bei den betei­lig­ten Ver­ei­nen des Ortes gestillt wer­den. Für die Kids gab es eine Bas­tel­stu­be, die sich regen Besu­ches erfreute.

Am Sams­tag besuch­te dann der Niko­laus mit sei­nen Kram­pus­sen den Advents­markt. Die Gschwandt­ner Höll­n­teu­fel mit ihren tol­len Mas­ken und Fell­ge­wän­dern lie­fen durch die Men­ge am Vor­platz der Volks­schu­le und wur­den aber durch den Niko­laus zur Räson gebracht und saßen dann fried­lich am Boden. So konn­te der Niko­laus die mit­ge­brach­ten Geschen­ke an die Kin­der ver­tei­len und die Geschich­te des hei­li­gen Niko­laus vor­brin­gen. Und so über­ra­schend wie sie gekom­men waren, waren die Höll­n­teu­fel wie­der in die dunk­le Nacht verschwunden.

Der Advents­markt in Gschwandt war ein vol­ler Erfolg. Dank gebührt den Ver­an­stal­tern, den zahl­rei­chen Aus­stel­lern und den Ver­ei­nen ohne die eine der­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung nicht statt­fin­den könnte.

Der Advent­markt 2022 ist also Geschich­te und die Vor­be­rei­tun­gen für den Advent­markt Gschwandt 2023 kön­nen beginnen.