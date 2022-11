Eishockey im Herzen des Salzkammergutes-die Traunsee-Sharks

Wohl der Tra­di­ti­ons­ver­ein des Salz­kam­mer­gu­tes sind die TRAUN­SEE-SHARKS Gmun­den. Mehr als 100 akti­ve Sport­le­rin­nen und Sport­ler üben den Eis­ho­ckey­sport in der Eis­hal­le Gmun­den erfolg­reich aus.

Beson­ders die Jugend­ar­beit steht im Vor­der­grund und dies äußerst erfolg­reich. Das U11 Jugend­team konn­te bei einem Tur­nier in der Bun­des­li­ga in Vel­den alle 3 Spie­le gegen die USC Vel­den Pira­tes, die HTC Black Bulls Fer­lach und den ESC Soc­cer­zo­ne Stein­dorf gewin­nen. Auch das U15 Team gewann in der Spiel­ge­mein­schaft mit den Jun­gen Römern Wels ein Freund­schafts­spiel gegen die Oilers Salz­burg. Es gibt auch eine Mann­schaft U13/U15 die bereits Erfol­ge ein­ge­fah­ren haben. Ein erfah­re­ner Trai­ner­stab hat die jun­gen SHARKS fest im Griff und berei­tet sie für die Eis­ho­ckey­be­geg­nun­gen bes­tens vor.

Seit 2020 gibt es in Gmun­den erst­mals auch eine rei­ne Damen­mann­schaft — die Shar­ki­ras. Unter sharkiras@traunsee-sharks.com kön­nen inter­es­sier­te Damen mehr erfahren.

Mit einer Kampf­mann­schaft 1, Kampf­mann­schaft 2, Kampf­mann­schaft 3 und einem Oldi­team kann man von einer rich­ti­gen SHARK GROSS-FAMI­LIE spre­chen, die alle samt mit Begeis­te­rung den Eis­ho­ckey­sport ausüben.

Über­zeu­gen SIe sich unter www.traunsee-sharks.com über die Akti­vi­tä­ten der TRAUN­SEE-SHARKS und alle Ergeb­nis­se der lau­fen­den Saison!

Nun zum kom­men­den Spiel­wo­chen­en­de der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den. Nach zwei Aus­wärts­nie­der­la­gen gegen den Tabel­len­füh­rer KAP­FEN­BERG mit 4:0 und gegen EV ZELT­WEG mit 11:6 wol­len die SHARKS 1 am kom­men­den Sams­tag 3.12.2022 mit Spiel­be­ginn 18:15 Uhr im Hai­fisch­be­cken Gmun­den gegen den WEV Wien die nächs­ten Punk­te ein­spie­len. Bei den letz­ten Par­tien haben sich die Gmund­ner Haie tap­fer geschla­gen und muss­ten lei­der ver­let­zungs­be­dingt und krank­heits­be­dingt auf 5–7 Stamm­spie­ler ver­zich­ten. Die­se Pha­se soll aber auch kom­men­den­des Wochen­en­de über­stan­den sein. Da steht Spie­ler­trai­ner And­re FLAT­SCHER wie­der ein kom­plet­ter Kader zur Ver­fü­gung. Außer­dem bren­nen die SHARKS auf eine Revan­che für die knap­pe Aus­wärts­nie­der­la­ge mit 3:2 gegen die Wie­ner. Für Span­nung ist also reich­lich gesorgt.

Die TRAUN­SEE-SHARKS 2 emp­fan­gen am Sonn­tag 4.12.2022 eben­falls in der Eis­hal­le Gmun­den den EHC KIWI VOR­AL­PEN­KINGS aus Vöck­la­bruck. Spiel­be­ginn eben­falls um 18:30 Uhr. Die SHARKS füh­ren der­zeit die Tabel­le in der 2. OÖ Lan­des­li­ga mit 12 Punk­te an und haben bis­her alle 4 SPie­le gewon­nen. 3 wei­te­re Punk­te am Sonn­tag sol­len die Tabel­len­füh­rung festigen!

Also Eis­ho­ckey­fans auf in die Eis­hal­le Gmun­den und span­nen­de Unterhaltung.