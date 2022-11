Fassadenbrand in Schörfling am Attersee

In Schörf­ling am Atter­see stan­den Frei­tag­früh zwei Feu­er­weh­ren bei einem Fas­sa­den­brand an einem Wohn­haus im Einsatz.

Die Feu­er­wehr wur­de am Frei­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den zu einem Brand bei einem Wohn­haus im Gemein­de­ge­biet von Schörf­ling am Atter­see alar­miert. Im Bereich eines Haus­ecks ist es aus bis­her noch unbe­kann­ter Ursa­che zu einem Fas­sa­den­brand gekom­men. Das Feu­er konn­te zum Glück noch recht­zei­tig unter Kon­trol­le gebracht wer­den, bevor sich die Flam­men auf das Dach aus­ge­brei­tet hät­ten. Ver­letzt wur­de ers­ten Anga­ben zufol­ge niemand.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber