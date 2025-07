Schörfling/Vöcklabruck, Juli 2025. Im fest­li­chen Rah­men eines som­mer­li­chen Abends im Restau­rant Lan­gos­ti­nos in Schörf­ling am Atter­see über­nahm Nor­bert Hartl die Prä­si­dent­schaft des Rota­ry Clubs Vöcklabruck/Attersee. Er folgt damit auf Nenad Mit­ro­vic, der den Club im rota­ri­schen Jahr 2024/25 enga­giert geführt hat.

Mit­ro­vic blickt auf eine akti­ve Amts­zeit zurück: Neben einem Tref­fen mit dem ita­lie­ni­schen Part­ner­club RC Cone­glia­no in Istri­en fiel auch die 13. Auf­la­ge des Rota­ry Golf Cha­ri­ty Tur­niers in sei­ne Peri­ode – das bedeu­tends­te Club-Event, das alle zwei Jah­re statt­fin­det und regel­mä­ßig nam­haf­te Spen­den­sum­men für sozia­le Pro­jek­te in der Regi­on erzielt. Zudem wur­de unter sei­ner Lei­tung ein Prä­si­den­ten­pool instal­liert, der eine vor­aus­schau­en­de Club­füh­rung mit fixier­ten Nach­fol­ge­re­ge­lun­gen ermöglicht.

In sei­ner Rück­schau beton­te Mit­ro­vic auch den sozia­len Ein­satz des Clubs: etwa die Unter­stüt­zung für Kin­der der Lan­des­mu­sik­schu­le Vöck­la­bruck, die Fami­li­en­the­ra­pie­wo­chen am Atter­see, huma­ni­tä­re Trans­por­te in Zusam­men­ar­beit mit dem RC Kiew sowie die Beglei­tung des Rota­ry Jugend-Aus­tausch­pro­gramms mit Teil­neh­men­den aus Öster­reich, den USA und Frankreich.

Nor­bert Hartl, der dem Rota­ry Club seit 1990 ange­hört (zunächst beim RC Mond­see, spä­ter in Vöck­la­bruck), über­nimmt das Amt damit zum zwei­ten Mal – genau 20 Jah­re nach sei­ner ers­ten Prä­si­dent­schaft. In sei­ner Anspra­che beton­te er: „Rota­ry lebt von der Freundschaft.“

Ein per­sön­li­cher Höhe­punkt war für Hartl die fei­er­li­che Auf­nah­me sei­nes Schwie­ger­sohns Hans Per­au­er, CFO der Schmid Bau Grup­pe, in den Club – ein Zei­chen geleb­ter rota­ri­scher Wer­te über Gene­ra­tio­nen hinweg.

50 Jah­re geleb­tes Engagement

Der Rota­ry Club Vöck­la­bruck-Atter­see wur­de 1974 gegrün­det. Im Herbst 2024 wur­de das 50-jäh­ri­ge Bestehen mit einer gro­ßen Fei­er am Atter­see gewür­digt. Ent­stan­den aus einer Abspal­tung des RC Gmun­den, zählt der Club heu­te zu den enga­gier­tes­ten des Distrikts – mit Initia­ti­ven wie dem Fonds „Offe­nes Herz“, der Unter­stüt­zung für regio­na­le Sozi­al­märk­te sowie Hilfs­pro­jek­ten für Geflüch­te­te in der Ukraine.