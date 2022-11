Gmunden: Krisenstab simulierte eine Woche Blackout

BLACKOUT ALS PLANSPIEL

Her­bert Sau­rugg, MSc, einen der füh­ren­den Kri­sen­vor­sor­ge­ex­per­ten Öster­reichs, zog die Stadt­ge­mein­de hin­zu, als ihr Kri­sen­stab in der Vor­wo­che den Ernst­fall durch­spiel­te. Spiel­te im eigent­li­chen Sinn des Wor­tes, denn der Hee­res­of­fi­zier und Prä­si­dent der Gesell­schaft für Kri­sen­vor­sor­ge brach­te das von ihm mit­ent­wi­ckel­te Brett­spiel “neu­start” mit. Es simu­liert die ers­te Woche nach einem Black­out mit allen erdenk­li­chen Details. Dabei gilt es Ver­sor­gung, Sicher­heit und Kom­mu­ni­ka­ti­on einer Klein­stadt auf­recht zu erhal­ten, in der so gut wie nichts mehr funk­tio­niert. Nur noch Bau­hof, Ver­wal­tung, Stadt­po­li­zei, Ret­tung und Feu­er­wehr sind ein­satz­fä­hig. Hil­fe von außer­halb oder von über­ge­ord­ne­ter Stel­le ist nicht zu erwarten.

Deren Gmund­ner Ver­tre­te­rIn­nen waren um den Tisch ver­sam­melt, Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, Stadt­amts­di­rek­tor Hei­mo Psei­ner und Kata­stro­phen­schutz-Refe­rent Phil­ipp Wiatsch­ka lei­te­ten einen fünf­stün­di­gen Trou­ble­shoo­ting-Mara­thon, der durch die immer wie­der per Zufall auf­tau­chen­den Kri­sen­er­eig­nis­se vol­le Kon­zen­tra­ti­on und Impro­vi­sa­ti­ons­ta­lent erforderte.

Sau­ruggs Spiel weist auf Neben­wir­kun­gen hin, die einem kaum bewusst sind: Tumul­te durch das völ­li­ge Feh­len loka­ler Kom­mu­ni­ka­ti­on, das Fest­sit­zen im Lift oder daheim, weil sich elek­tri­sche Gara­gen­to­re nicht mehr öff­nen las­sen oder die Not­wen­dig­keit, tau­sen­de ver­en­de­te Nutz­tie­re zu entsorgen.

