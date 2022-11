Goiserer Feuerwehr Trupps bei Atemschutz-Prüfung erfolgreich

Gleich meh­re­re Trupps konn­ten am 18. Novem­ber 2022 ihr Wis­sen rund um den Atem­schutz­ein­satz unter Beweis stellen:

Für den Feu­er­wehr-Abschnitt Bad Ischl wer­den immer wie­der Atem­schutz-Leis­tungs­prü­fun­gen im Feu­er­wehr­haus Bad Goi­sern abge­nom­men. Dies­mal tra­ten Trupps der FF Rind­bach, FF Bad Goi­sern sowie der FF Wir­ling zu die­ser sehr pra­xis­be­zo­ge­nen Prü­fung in den ver­schie­de­nen Stu­fen an. Umfang­rei­ches Fach­wis­sen in Theo­rie und Pra­xis wur­de dabei den Teil­neh­mern abver­langt. Vom Anle­gen des Press­luft­at­mers, einer Per­so­nen­ret­tung, dem Pas­sie­ren einer Hin­der­nis­stre­cke bis hin zur rich­ti­gen War­tung der Atem­schutz­aus­rüs­tung und vie­lem mehr reich­ten die Prü­fungs­in­hal­te. Nach aus­gie­bi­ger Vor­be­rei­tung konn­ten schließ­lich alle Teil­neh­mer ihr Antre­ten erfolg­reich abschließen.

Ihr Wis­sen und die Fer­tig­kei­ten im Atem­schutz­ein­satz wur­de schließ­lich für alle Teil­neh­mer mit der Über­rei­chung der begehr­ten Leis­tungs­ab­zei­chen aus den Hän­den des Bewer­ter-Teams belohnt.