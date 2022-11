Eine star­ke Rauch­ent­wick­lung in einem Wohn­haus im Fried­hof­weg sorg­te, am Sonn­tag Abend, für einen Groß­ein­satz von acht Feu­er­wehr in Fran­ken­burg. Am Ein­satz­ort ein­ge­trof­fen konn­te glück­li­cher­wei­se rasch Ent­war­nung gege­ben wer­den, da ange­brann­tes Koch­gut den Rauch aulös­te. Die Feu­er­wehr Fran­ken­burg, wel­che mit dem erwei­ter­ten Brand­ein­satz­zug und 35 Mann aus­rück­te, führ­te Kon­troll- und Belüf­tungs­maß­nah­men durch. Nach einer Stun­de konn­te der Ein­satz been­det werden.

Quel­le: FF Frankenburg