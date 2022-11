HÄNSEL UND GRETEL im Stadtsaal Vöcklabruck | 25.11. 15:30 Uhr

Freitag, 25. November 2022, 15.30 Uhr, Stadtsaal Vöcklabruck

HÄNSEL UND GRETEL

Engel­bert Hum­per­dincks Oper in einer Fas­sung für Kinder

Alters­emp­feh­lung: ab 6 Jahren

Dau­er: ca. 70 min.

Büh­ne: Stu­die­ren­de der Kunst­uni­ver­si­tät Linz, Abtei­lung für Male­rei und Gra­fik, Klas­se Ursu­la Hübner

Dar­stel­ler: Solis­ten des Musik­thea­ter­stu­di­os der ABPU

Kos­tü­me: Anna-Sophie Lienbacher

Regie: Peter Pawlik

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Sigurd Hennemann

Gesamt­lei­tung: Robert Holzer

Im Rah­men von „24. Kinderadvent“

Das Insti­tut für Gesang und Musik­thea­ter der Anton Bruck­ner Pri­vat­uni­ver­si­tät prä­sen­tiert Engel­bert Hum­per­dincks Oper in einer Fas­sung für Kinder.

Peter Paw­lik insze­niert das Meis­ter­werk als idea­len ers­ten Opern­be­such für die jüngs­ten Gäs­te. Belieb­te Kin­der­lie­der wie „Suse, lie­be Suse, was raschelt im Stroh“ oder „Ein Männ­lein steht im Wal­de“ wer­den Jung und Jung­ge­blie­be­ne in einer span­nen­den Geschich­te um die Knus­per­he­xe „Knus­per, knus­per knäu­schen, wer knus­pert mir am Häus­chen“ köst­lich unterhalten.

In Zusam­men­ar­beit mit der Male­rei­klas­se von Ursu­la Hüb­ner, Pro­fes­so­rin an der Kunst­uni­ver­si­tät Linz, wur­de eine idea­le Kulis­se geschaf­fen. Da wirkt der Wald wie ein Ort, an dem man sich nur ver­ir­ren kann, da knus­pert das Häuschen.

Die mär­chen­haf­te Insze­nie­rung mit far­ben­fro­hen Kos­tü­men ist ein kul­tu­rel­les High­light für die gan­ze Familie!

Kar­ten > www.kuf.at, Tou­ris­mus­bü­ro Vöck­la­bruck und an der Veranstaltungskassa

Ver­an­stal­ter: Kul­tur und Frei­zeit GmbH / KUF.KULTUR