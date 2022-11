JODEL-WORKSHOP im OTELO Vorchdorf am 22. und 29.November 2022

Das OTE­LO Vorch­dorf star­tet wie­der in eine neue Run­de Erwach­se­nen­bil­dung, Frei­zeit­an­ge­bot, sozia­les Leben und zwar mit einem JODEL-WORK­SHOP mit Ramo­na Fischer an zwei Ter­mi­nen 22. und 29. Novem­ber 2022, jeweils 18 Uhr.

Das Ange­bot ist für alle Stimm- und Ruf­be­geis­ter­ten, um mal rein­zu­schnup­pern, klei­ne Schrit­te zu wagen, die eige­ne Stim­me wie­der­zu­fin­den und in die Welt des archai­schen Natur­ge­sangs ein­zu­tau­chen. Wir jodeln ohne Noten. So kom­men wir leich­ter in‘s Auf­ein­an­der Hören und Mit­ein­an­der Tönen und die Stim­me in ihre natür­li­che Aus­drucks­kraft! Nichts wird vor­aus­ge­setzt, alles darf werden!

Um Anmel­dung wird gebe­ten: otelovorchdorf@gmail.com