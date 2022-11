Laakirchner Martinimarkt 2022 sorgte für große Begeisterung

End­lich wie­der Mar­ti­ni­markt im ALFA – das war der Tenor der Besu­che­rin­nen und Besu­cher sowie der Aus­tel­ler beim dies­jäh­ri­gen Laa­kirch­ner Mar­ti­ni­markt. Vor allem das abwechs­lungs­rei­che Ange­bot des Kunst­hand­wer­kes und das stim­mungs­vol­le Rah­men­pro­gramm sorg­ten bei den Gäs­ten aus ganz Öster­reich für Begeisterung.

Am Sams­tag, 12. und Sonn­tag, 13. Novem­ber war es nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se end­lich wie­der soweit — eine Viel­zahl an aus­ge­wähl­ten Aus­stel­lern boten ihr wun­der­schö­nes Hand­werk im Kul­tur­zen­trum ALFA Laa­kir­chen – Stey­rer­mühl an und lie­ßen sich bei ihrer Arbeit über die Schul­ter bli­cken. Beson­ders gut besucht von den Fami­li­en war heu­er der Mar­ti­ni­ritt, bei dem die Geschich­te des hei­li­gen Mar­tins erzählt wurde.„Der Mar­ti­ni­ritt ist ein jähr­li­cher Fix­punkt des Laa­kirch­ner Mar­ti­ni­mark­tes. Für nächs­tes Jahr möch­ten wir die­sen noch wei­ter aus­bau­en und in Sze­ne set­zen“, so das Team der Abtei­lung Kul­tur & Generationen.

Auch die wun­der­schön beleuch­te­ten Licht­skulp­tu­ren von „Light & Paper“ auf der Traun waren abends im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes ein High­light für Groß und Klein. Musi­ka­lisch sorg­ten die Jagd­horn- und Huber­tus­blä­ser sowie die „Fuchs­bartl-Ban­da“ für wun­der­schö­ne Klän­ge wäh­rend die Gold­hau­ben Grup­pe, die Orts­bau­ern­schaft sowie „das­Fia­ker“ für das leib­li­che Wohl sorg­ten. Auch für die Kin­der wur­de ein tol­les Pro­gramm gebo­ten. Sie konn­ten ihr eige­nes Taschen­feitl machen oder sich beim Papier­schöp­fen, Dru­cken und Bas­teln krea­tiv austoben.

„Wir haben heu­er wie­der gese­hen und gehört, dass der Laa­kirch­ner Mar­ti­ni­markt sowohl bei der hei­mi­schen Bevöl­ke­rung als auch bei den Gäs­ten aus ganz Öster­reich sehr beliebt ist und als jähr­li­cher Fix­punkt im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der nicht feh­len darf“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. So darf man sich schon jetzt den 11. und 12. Novem­ber 2023 im Kalen­der rot anstrei­chen und für den Laa­kirch­ner Mar­ti­ni­markt im Kul­tur­zen­trum ALFA reservieren.

Nähe­re Infos unter www.laakirchen.at/martinimarkt