Laakirchner Stadtadvent am 10. und 11. Dezember

Las­sen Sie sich am 10. und 11. Dezem­ber 2022 ver­zau­bern von der vor­weih­nacht­li­chen Stim­mung am Laa­kirch­ner Stadt­ad­vent und genie­ßen Sie mit Freun­den und Fami­lie gesel­li­ge Stun­den in einer beschau­li­chen Weih­nachts­welt. Umge­ben von der lie­be­vol­len Deko­ra­ti­on und den fest­li­chen Klän­gen der Blä­ser­en­sem­bles kommt Behag­lich­keit und Vor­freu­de auf das Weih­nachts­fest auf.

Ech­tes Kunst­hand­werk & stim­mungs­vol­le Klänge

Neben wun­der­schö­nem Kunst­hand­werk fin­det man auf dem Weih­nachts­markt aller­lei kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten und Lecke­rei­en am Rat­haus­platz, im Rat­haus und in der Lan­des­mu­sik­schu­le wie­der. Ensem­bles der Musik­schu­le Laa­kir­chen, Blä­ser­grup­pen der Musik­ka­pel­len und die Sing­ge­mein­schaft Laa­kir­chen sor­gen für stim­mungs­vol­le Klän­ge. Wei­ters lädt der LIONS-Club Laa­kir­chen am Sams­tag um 17:00 Uhr zum Bene­fiz­kon­zert mit den Trou­ba­dours in die Pfarr­kir­che Laa­kir­chen ein.

Kek­se backen & Geschich­ten für Kinder

Für die Kin­der wird ein umfang­rei­ches Kin­der­pro­gramm mit einer duf­ten­den Back­stu­be gebo­ten, wo Leb­ku­chen noch selbst gemacht wird. Eine Eisen­bahn­aus­stel­lung des Modell­bau­clubs, Kas­perl­thea­ter und krea­ti­ve Bas­tel­mög­lich­kei­ten run­den das abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm ab. Heu­er wer­den erst­mals in der Biblio­thek Laa­kir­chen weih­nacht­li­che Geschich­ten vorgelesen.

Win­ter­f­a­ckel­wan­de­rung

Am Sonn­tag, 11. Dezem­ber, lädt der Arbeits­kreis „Gesun­de Gemein­de“ zur idyl­li­schen Win­ter­f­a­ckel­wan­de­rung ein. “Groß & Klein” tref­fen sich um 17:00 Uhr vor dem Neu­en Rat­haus beim Feu­er­korb, wo die Fackeln aus­ge­teilt wer­den. Die etwa ein­stün­di­ge Wan­de­rung führt zu Aus­sichts­punk­ten, die einen Blick auf das weih­nacht­lich beleuch­te­te Laa­kir­chen gewäh­ren. Am Fraun­berg lau­schen die Wan­de­rer den Klän­gen einer Blä­ser­grup­pe. Beson­ders für Kin­der ist eine Fackel­wan­de­rung ein Erlebnis!

Nähe­re Infos unter www.laakirchen/stadtadvent

Öffnungszeiten

Sams­tag, 10. Dezem­ber 2022, von 14:00 bis 21:00 Uhr,

Sonn­tag, 11. Dezem­ber 2022, von 11:00 bis 19:00 Uhr

Quel­le und Fotos: Stadt­ge­mein­de Laakirchen