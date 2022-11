Lebenshilfe-Werkstätte Gmunden lädt zum Adventmarkt am 26.November 2022

Am 26. Novem­ber kön­nen in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Gmun­den von 09.00-17.00 Uhr handgefer­tig­te Pro­duk­te erwor­ben werden. Neben origi­nel­len Weih­nachts­ge­schen­ken und ein­zig­ar­ti­gen Ton­ar­ti­keln ist auch mit Kaf­fee, Kuchen und Kar­tof­fel­gu­lasch für das leib­li­che Wohl gesorgt.

Weih­nacht­li­che Ton­fi­gu­ren, Schlüs­sel- und Geschen­keanhän­ger, Advent­ka­len­der, selbst gestal­tete Geschenks­sa­ckerl, Weih­nachts­kar­ten, Glücks­nüs­se mit Sprü­chen und vie­les mehr wur­den in den ver­gan­ge­nen Mona­ten von Men­schen mit intel­lek­tueller Beein­träch­ti­gung in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Gmun­den gefer­tigt. Die­se wer­den am 26. November von 9.00-17.00 Uhr beim Adventmarkt der Werkstät­te zum Kauf ange­bo­ten. Für das leib­li­che Wohl ist mit Kaf­fee, Kuchen und Kar­tof­fel­gulasch gesorgt. Ein Tipp für alle, die auf der Suche nach weih­nacht­li­chen Geschen­kideen mit sozia­lem Mehr­wert sind.

Der Markt wird unter Ein­hal­tung der aktu­el­len Covid19 Rege­lun­gen durch­ge­führt. Aufgrund gesetz­li­cher Vor­ga­ben in den Ein­rich­tun­gen der Lebens­hil­fe erfolgt eine 3G-Zutritts­kon­trol­le.