Neue Rettungsschwimmer in Seewalchen ausgebildet

Bereits im Juli beglei­te­ten Bar­ba­ra und Fritz Fiausch (Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung, Orts­stel­le See­wal­chen) fünf neue Mit­glie­der der Was­ser­ret­tung zum Helferschein.

Im Sep­tem­ber konn­ten nun alle fünf auch die Prü­fung zum Ret­tungs­schwim­mer posi­tiv absol­vie­ren. “Wir freu­en uns sehr, dass beson­ders die Jugend gro­ßen Ein­satz für die Was­ser­ret­tung zeigt.”, so Fritz Fiausch, der bereits seit vie­len Jahr­zehn­ten die Orts­stel­le in See­wal­chen mit gro­ßem Enga­ge­ment leitet.In jedem Jahr gibt es zahl­rei­che Ein­sät­ze, beson­ders bei Sturm oder in Hit­ze­pe­ri­oden ist ber­son­de­re Vor­sicht für die Bade­gäs­ten erforderlich.

In See­wal­chen steht durch Fitz Fiausch neben dem Was­ser­sport­zen­trum auch ein moder­nes Ret­tungs­boot zur Verfügung.