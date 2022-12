Alkolenkerin blieb auf Gleisen stecken

Eine Alko­len­ke­rin ist Don­ners­tag­früh auf den Glei­sen der Stra­ßen­bahn ste­cken geblie­ben. Der Unfall pas­sier­te genau gegen­über der Polizeiinspektion.

Die 40-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuhr mit ihrem PKW am 01. Dezem­ber 2022 gegen 06:15 Uhr in Gmun­den gegen die Ein­bahn in der Kufer­zei­le. Anschlie­ßend lenk­te sie ihren Wagen, ver­mut­lich auf­grund ihrer Alko­ho­li­sie­rung, auf die Glei­se der Stra­ßen­bahn Gmun­den, wo sie auf Höhe der Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den schließ­lich ste­cken blieb und nicht mehr vor oder zurück konnte.

Dies zeig­te die Frau per­sön­lich auf der Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den an. Ein durch­ge­führ­ter Alko­mat­test ergab einen Wert von 1,48 Pro­mil­le. Das fest­ge­steck­te Fahr­zeug wur­de durch die Feu­er­wehr aus den Glei­sen befreit, berich­tet die Polizei.