Firstfeier im SOS-Kinderdorf Altmünster-Holzrohbau der ersten Familien- und Wohngruppenhäuser ist fertig

Rund acht­zehn Wochen nach Bau­be­ginn folg­te die First­fei­er im SOS-Kin­der­dorf Alt­müns­ter. Die Fami­li­en- und Wohn­grup­pen­häu­ser der ers­ten Bau­pha­se sind errich­tet. Bis Ende 2024 ent­ste­hen im Rah­men der Dorf­er­neue­rung elf inno­va­ti­ve Gebäu­de nach aktu­ells­ten päd­ago­gi­schen und öko­lo­gi­schen Stan­dards für rund 100 Kin­der, Jugend­li­che und Familien.

Ende Juni wur­de der Spa­ten­stich began­gen, nun wur­de auf der First­fei­er gemein­sam mit Bau­leu­ten, Unterstützer*innen und der Dorf­ge­mein­schaft die bis­he­ri­ge Arbeit gewür­digt. Die bei­den Polie­re Chris­toph Fast­hu­ber und Mat­thi­as Küh­ber­ger sag­ten den First­spruch und schmück­ten das Dach des ers­ten Dop­pel­hau­ses mit dem Firstbäumchen.

„Ich freue mich sehr über die­sen gro­ßen Schritt auf dem Weg zu einem zukunfts­ge­rech­ten Dorf. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Aus­füh­ren­den für ihre gute Arbeit und die Zeit­dis­zi­plin“, so SOS-Kin­der­dorf Lei­ter Ger­hard Pohl. „Schon in weni­gen Mona­ten kön­nen die SOS-Kin­der­dorf-Fami­li­en und Wohn­grup­pen ihr neu­es, lie­be­vol­les und nach­hal­ti­ges Zuhau­se bezie­hen, das Raum für gute Ent­wick­lung gibt.“

„Ein tol­ler Mei­len­stein auf dem Weg zum Pro­jekt­er­folg für uns als Gene­ral­un­ter­neh­mer und für alle unse­re Pro­jekt­part­ner und Pro­fes­sio­nis­ten. Durch abso­lu­te Prä­zi­si­on, Per­for­mance und das hand­werk­li­che Geschick der Fach­ar­bei­ter und Mon­teu­re wach­sen die Häu­ser täg­lich wei­ter. Die­ses Pro­jekt gibt die zukünf­ti­ge Mess­lat­te vor: Wir müs­sen eine Welt bau­en, die Sinn macht. Dabei ist der Respekt und die Wert­schät­zung für die Handwerker*innen einer unse­rer Schwer­punk­te und den fei­ern wir heu­te bei der First­fei­er zum Bau­ab­schnitt 1. gebüh­rend.“, Mar­kus Hör­man­se­der, Geschäfts­füh­rer Liber­ty­Do­tHome und Gene­ral­un­ter­neh­mer für die Dorferneuerung.

Nach­hal­tig und innovativ

Der Dorf­neu­bau erfüllt die Kri­te­ri­en von Nach­hal­tig­keit in vie­ler­lei Hin­sicht: Mas­siv­holz­bau­wei­se, die Umstel­lung der Hei­zung auf Bio­mas­se mit Pel­lets, Pho­to­vol­ta­ik­ze­l­len am Fami­li­en­RAT­haus, ein Salz­was­ser­spei­cher zur Spei­che­rung von Ener­gie und weni­ger Boden­ver­sie­ge­lung redu­zie­ren den öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck erheb­lich. Der gro­ße und alte Baum­be­stand bleibt erhal­ten. Die inno­va­ti­ven Gebäu­de ermög­li­chen die Umset­zung eines viel­sei­ti­gen Pro­gram­mes für Kin­der, Jugend­li­che und Eltern, das dar­auf aus­ge­rich­tet ist, fle­xi­bel und indi­vi­du­ell auf die Bedürf­nis­se der kom­men­den Genera­tio­nen einzugehen.

Zah­len und Fak­ten zur Dorf­er­neue­rung vom SOS-Kin­der­dorf Altmünster

Bau­be­ginn: Juni 2022; Bau­en­de: 2024

Bau­pha­se: Juni 2022 bis August 2023

3 neue Dop­pel­häu­ser für 6 SOS-Kin­der­dorf Fami­li­en (30 Kinder)

1 Haus für eine sozi­al­päd­ago­gi­sche Wohn­grup­pe (8–9 Kin­der und Jugendliche)

3 Gebäu­de für Eltern-Kind-Wohnen

Bau­pha­se: Sep­tem­ber 2023 bis August 2024

1 Neu­bau für Schüler*innen-Wohnen (12 Kinder)

1 Neu­bau für ein The­ra­pie- und Freizeithaus

1 Neu­bau mit Platz für traum­a­päd­ago­gi­sche Individualbetreuung

1 Fami­li­en­RAT­haus für Ver­wal­tung, Bera­tung, Super­vi­si­on, Bewe­gungs­raum, zen­tra­les Hei­zungs­netz: Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge und Pel­lets­hei­zung für das gesam­te Dorf

Im neu­en SOS-Kin­der­dorf Alt­müns­ter kön­nen bis zu 100 Kin­der, Jugend­li­che und ihre Eltern beglei­tet werden.