GfM gemeinsam mit Gschwandtner Goldhaubenfrauen und Ukrainerinnen ein super Backteam

Nach der gelun­ge­nen Niko­laus-Akti­on, war weni­ge Tage spä­ter das Team der Platt­form “Gschwandt für Men­schen” wie­der­um sehr enga­giert und moti­viert im Ein­satz: Gemein­sam mit 8 Gschwandt­ner Ukrai­ne­rin­nen und der fach­kun­di­gen Unter­stüt­zung der ört­li­chen Gold­hau­ben­grup­pe, mach­ten man sich ans Kek­se backen.

Schau­platz des vor­weih­nacht­li­chen Teig­kne­tens, Backens, Kek­se for­men und ver­zie­ren, war die Schul­kü­che der Volks­schu­le Gschwandt. Nicht nur durch die Schul­kü­che, son­dern in den Gän­gen und bis ins Stie­gen­haus weh­te eine wahr­lich herr­li­che Duft­kom­po­si­ti­on aus den typi­schen Keks-Zuta­ten und ‑Gewür­zen. Gemein­sam ver­teil­ten und ver­pack­ten die flei­ßi­gen Hob­by­bä­cke­rin­nen an die­sem Vor­mit­tag noch die Kek­se auf Tel­ler, die sich die Ukrai­ne­rin­nen in ihre Gschwandt­ner Quar­tie­re mit nach­hau­se neh­men konnten.

Dan­ke an Moni­ka Weiß­mann und Danie­la Stadl­mayr von “Gschwandt für Men­schen” sowie an die Gold­hau­ben­frau­en Bar­ba­ra Rei­ter, Rena­te Moro und Ingrid Hum­mer für das stim­mungs­vol­le, schö­ne gemein­sa­me Schaf­fen rund­um die­se alpen­län­di­sche Adventtradition.