Hotel Magerl ehrte langjährige Mitarbeiterin

Das Hotel Magerl ist seit 300 Jah­ren im Fami­li­en­be­sitz und aus Gmun­den nicht weg­zu­den­ken. Die lang­jäh­ri­ge Geschich­te zeigt die Beliebt­heit des Hotels sowohl bei den Gäs­ten als auch lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­tern. Nun ist die Zeit gekom­men, die lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin Rubia Camd­zi­ja in die Pen­si­on zu verabschieden.

Mit Novem­ber wur­de Rubia Camd­zi­ja gebüh­rend und mit Trä­nen in den Augen in ihren wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Seit 1.4.1984 war sie eine belieb­te und stets flei­ßi­ge Mit­ar­bei­te­rin im Hotel Magerl. Die Arbeit war für sie wich­tig, daher muss­te sie wäh­rend der Sai­son ihren klei­nen Sohn zu ihrer Mut­ter nach Bos­ni­en brin­gen, um im Hotel Magerl zu arbei­ten. Spä­ter gelang es Fami­lie Magerl, ihr eine Ganz­jah­res­stel­le zu geben. Rubia enga­gier­te sich in allen Berei­chen, egal ob bei den Zim­mern, bei der Wäsche, in der Küche oder sogar im Gar­ten. Klei­ne­re Repa­ra­tu­ren in den Zim­mern führ­te sie selb­stän­dig durch. Ihre freund­li­che Art zeig­te sie stets gegen­über Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen und auch den Gäs­ten. Die Vor­lie­ben der Stamm­gäs­te hat­te sie stets im Blick und das brach­te ihr viel Wert­schät­zung von allen Seiten.

Ihre umsich­ti­ge Art und freund­li­ches Wesen mach­ten Sie bei allen so beliebt, dass sie mit den Jah­ren immer mehr Ver­ant­wor­tung und auch die Koor­di­na­ti­on der Mit­ar­bei­ter über­nahm. Sie war nicht nur Zim­mer­mäd­chen son­dern auch „Vize­che­fin“. Rubia wird dem gesam­ten Team feh­len, jedoch wird sie nach wie vor in gerin­gem Aus­maß im Hotel Magerl aushelfen.

Auch Robert Ober­frank (Bezirks­stel­len­lei­ter der WKO Gmun­den) war bei der Ehrung dabei. Er freut sich beson­ders, dass die Betrie­be im Salz­kam­mer­gut nach wie vor auf lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­ter set­zen und die­se auch hal­ten kön­nen. „Das trägt wesent­lich zur Qua­li­tät der Betrie­be bei“ so Robert Oberfrank.