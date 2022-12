JW Vöcklabruck präsentiert „Traditionsbetriebe in der nächsten Generation“

„Tra­di­ti­on in nächs­ter Genera­ti­on“ – so lau­te­te das Mot­to eines Abends der Jun­gen Wirt­schaft der WKO Vöck­la­bruck in der Raiff­ei­sen­bank Timelkam.

„Gera­de in Fami­li­en­be­trie­ben ist die Über­ga­be an die nächs­te Genera­ti­on nicht immer ein­fach. Und doch gibt es immer wie­der Bei­spie­le, wie die Über­ga­be rei­bungs­los gelin­gen kann. Das konn­ten wir an die­sem Abend ein­drucks­voll zei­gen“, freut sich JW-Bezirks­vor­sit­zen­der Flo­ri­an Baum­gart­ner über das gro­ße Inter­es­se. Die jun­ge Genera­ti­on von Schla­ger-Trans­por­te aus Timel­kam, Male­rei Zau­ner aus Vöck­la­bruck, Tisch­le­rei Roi­ther aus Gam­pern, Werk­zeug­han­del Loth­ring aus Vöck­la­bruck und Gast­haus Weißl aus Timel­kam erzähl­te ihren Wer­de­gang und vom Hin­ein­wach­sen in das Familienunternehmen.

Dass bei einer Fir­men­über­ga­be auch die Ban­ken und Rechts­an­wal­te eine gro­ße Rol­le spie­len, auch dar­an hat­te das Team der Jun­gen Wirt­schaft gedacht. Raiff­ei­sen­bank-Direk­tor Andre­as Kraut­schnei­der und Rechts­an­walt Franz Hof­mann haben mit wert­vol­len Tipps zum gelun­ge­nen Abend bei­getra­gen. „Von­ein­an­der ler­nen, sich aus­tau­schen und Netz­wer­ke knüp­fen“ – die­sen Grund­sät­zen der Jun­gen Wirt­schaft wur­de der Abend voll­auf gerecht.

„Vöck­la­bruck ist ein Bezirk der Fami­li­en­be­trie­be – zahl­rei­che Unter­neh­men sind schon seit Genera­tio­nen erfolg­reich. Damit das auch immer wie­der gut gelin­gen kann, auch dafür möch­ten wir als Jun­ge Wirt­schaft unse­ren Bei­trag leis­ten“, sagt JW-Vor­sit­zen­der Baumgartner.