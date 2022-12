Mit den kostenlosen OÖVV-Skibussen ins Schneevergnügen

Ent­spannt anrei­sen und ab auf die Pis­te! Mit den Ski­bus­sen des OÖ Ver­kehrs­ver­bun­des ist das mög­lich – bequem, ohne läs­ti­ge Park­platz­su­che und sogar kos­ten­los auf aus­gewähl­ten Bus­li­ni­en. Ein­zi­ge Vor­rau­set­zung ist ein Win­ter­sport-Out­fit und schon kann der Pis­ten­spaß beginnen!

Immer mehr Men­schen ent­schei­den sich auch in der Frei­zeit für die kli­ma­scho­nen­de Mobi­li­tät mit den öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln. Um die­sen Fahr­gäs­ten auch im Win­ter ein beson­de­res Ange­bot zu bie­ten, hat der OÖ Ver­kehrs­ver­bund in Koope­ra­ti­on mit aus­ge­wähl­ten Tou­ris­musver­bän­den und Ski­ge­bie­ten (Hinterstoder/Wurzeralm, Dach­stein-West/Salzkammergut,Hochficht/Böhmerwald, Kasberg/Traunsee-Alm­tal) ent­lang bestimm­ter Regionalbuslini­en in Oberöster­reich ein attrak­ti­ves Frei­zeit­an­ge­bot geschaf­fen, das Berg­fe­xe kli­ma­scho­nend und stress­frei auf die Pis­te bringt. Die gan­ze Sai­son über haben Win­ter­sport-Begeis­terte die Mög­lich­keit, mit den OÖVV-Ski­bus­sen kos­ten­los in eini­gen der schöns­ten Ski­ge­bie­ten mobil zu sein.

Das kosten­freie Ski­bus Ticket erhal­ten Fahr­gäs­te direkt im Bus beim Fahr­per­so­nal oder online auf den Web­sites der Tou­ris­mus­ver­bän­de bzw. Ski­ge­bie­te. Ein­zi­ge Vor­aus­set­zung ist die mit­ge­führ­te Win­ter­sport­aus­rüs­tung (Ski, Snow­board, Eis­lauf­schu­he, Schnee­schu­he, etc.) und schon kann es los­ge­hen – ein­stei­gen und einen Tag auf der Pis­te inklu­si­ve Après-Ski genie­ßen.

Im Win­ter kön­nen Fahr­gäs­te den OÖVV-Ski­bus in fol­gen­den Wintersport­re­gio­nen gra­tis nutzen:



Hinterstoder/Wurzeralm (Stre­cke der Lini­en: 431, 432, 434, 436, 911)

Dach­stein - West/Salzkammergut (Stre­cke der Lini­en: 542 und 543)

Hochficht/Böhmerwald (Stre­cke der Linie: 283)

Kasberg/Traunsee - Alm­tal (Stre­cke der Lini­en: 5 33 und 534)

Das Ski­bus-Ticket gilt als Fahr­schein und ist bei Kon­trol­len vor­zu­wei­sen. Über genaue An- und Abfahrts­zei­ten infor­miert die OÖVV-Fahr­plan­aus­kunft sowie

OÖVV App.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum The­ma OÖVV-Ski­bus fin­den Inter­es­sier­te auf der Web­site des OÖ Ver­kehrs­ver­bun­des unter „Vor­tei­le bei Öffi-Anrei­se“.