Am 9. und 10. August fin­det heu­er wie­der das Kap­sel­ge­wehr-Schie­ßen, in der über 120 Jah­re alten Schieß­stät­te Man­ger in Viech­t­wang, statt. Die tra­di­ti­ons­rei­che Ver­an­stal­tung wird erneut vom Huber­tus­club Alm­tal organisiert.

Das Gast­haus Man­ger in Viech­t­wang lädt mit einem herr­li­chen Gast­gar­ten, einer uri­gen Gast­stu­be und Alm­ta­ler Wild­spe­zia­li­tä­ten jähr­lich hun­der­te Besu­cher zu gemüt­li­chen und fei­er­li­chen Stun­den ein. Für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung beim Früh­schop­pen am Sonn­tag ist mit den „Die Bes­ten der Bes­ten“ aus Bad Goi­sern gesorgt.

In der Schieß­stät­te kön­nen alle Besu­cher ab 16 Jah­ren ihre Schieß­küns­te beim Kap­sel­ge­wehr-Schie­ßen zei­gen. Es gibt Sach­prei­se von über 7.000€ zu gewinnen!

Wir freu­en uns auf Ihren Besuch!