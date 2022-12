Mit umgekehrten Adventkalender Gutes tun

Die Schüler*innen und Lehrer*innen der Cari­tas-Schu­le Josee in Eben­see nutz­ten die Advent­zeit für eine beson­de­re Akti­on: Sie ver­an­stal­te­ten einen umge­kehr­ten Advent­ka­len­der. Die gesam­mel­ten Lebens­mit­tel und Hygie­ne­ar­ti­kel sol­len ein­kom­mens­schwa­chen Fami­li­en in der Regi­on ein wenig Weih­nachts­freu­de bringen.

„Es war eine spon­ta­ne Idee“, erzählt Leh­re­rin Sabi­ne Stingl von der Cari­tas-Schu­le für Sozi­al­be­treu­ungs­be­ru­fe. „Von allen Sei­ten hört man stän­dig, dass alles immer teu­rer wird und dass sich vie­le das Leben nur noch schwer leis­ten kön­nen. Da woll­ten wir han­deln, damit es in den Weih­nachts­fei­er­ta­gen etwas hel­ler für Men­schen wird, die es jetzt beson­ders schwer haben.“

So star­te­te Sabi­ne Stingl Ende Novem­ber an der Schu­le den Auf­ruf, halt­ba­re Lebens­mit­tel wie Nudeln, Reis, Mehl, Kon­ser­ven sowie Hygie­ne­ar­ti­kel wie Dusch­gel, Cre­men, Zahn­pas­te oder Zahn­bürs­ten zu spen­den. In allen Klas­sen und Gemein­schafts­räu­men wur­den Taschen auf­ge­stellt, wo die Pro­duk­te gesam­melt wur­den. „Ich freue mich sehr, dass unse­re Schüler*innen und Lehrer*innen sich rege an der Akti­on betei­ligt haben“, sagt Stingl.Die gefüll­ten Taschen über­ga­ben die Schüler*innen den Com­mu­ni­ty Nur­ses von Eben­see. Die Com­mu­ni­ty Nur­ses wer­den die Spen­den ver­pa­cken, mit einer Weih­nachts­kar­te ver­se­hen und noch vor Weih­nach­ten jenen Fami­li­en über­rei­chen, wo sie wis­sen, dass finan­zi­ell der Schuh drückt.

„Die­se Akti­on wird nicht ein­ma­lig sein. Es steht jetzt schon fest, dass wir die­se auch im nächs­ten Advent wie­der durch­füh­ren“, sagt Stingl.