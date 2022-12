Park & Ride — Anlage der Traunseetram in Engelhof fertiggestellt

Auf „grüner Spur“ in die Gmundner Innenstadt

Umwelt­freund­lich, bequem, ohne hek­ti­sche Park­platz­su­che und Ampelstaus in die Gmund­ner Innenstadt

Von vie­len gewünscht — nun ist es soweit! Mit der Eröff­nung der neu­en moder­nen Park-and-Ride-Anla­ge der Traun­see­tram am Bahn­hof Engel­hof wird den Fahr­gäs­ten ein ange­neh­mer und rei­bungs­lo­ser Umstieg auf den Öffent­li­chen Ver­kehr mög­lich gemacht. Mit der für Bahn­kun­den kos­ten­lo­sen Nut­zung der neu­en P+R‑Anlage errei­chen Sie nun bequem, stress­frei und ohne Park­platz­sor­gen ihre Zie­le in der Gmund­ner Innen­stadt und ent­lang der Stre­cke der Traunseetram.

Am Don­ners­tag, dem 15. Dezem­ber 2022 wur­de die neue P+R‑Anlage Engel­hof gemein­sam mit LR Mag. Gün­ther Stein­kell­ner, Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf, den Bür­ger­meis­tern der Gemein­den ent­lang der Traun­see­tram, sowie vie­len wei­te­ren Gäs­ten aus Poli­tik, Tou­ris­mus und Wirt­schaft fei­er­lich eröffnet.

Die Anla­ge bie­tet auf einer Gesamt­flä­che von ca. 4.000 m² ins­ge­samt 73 PKW-Stell­plät­ze, davon 2 Stell­plät­ze für Men­schen mit kör­per­li­cher Beein­träch­ti­gung, einen über­dach­ten Abstell­platz für 18 Fahr­rä­der und für 8 ein­spu­ri­ge Fahr­zeu­ge, eine Bus­hal­te­stel­le sowie vier Lade­sta­tio­nen für Elek­tro­fahr­zeu­ge (vor­be­rei­tet für wei­te­re 8 PKW´s).

Bei der Aus­füh­rung und dem Bau wur­de spe­zi­ell auf eine umwelt­freund­li­che, mög­lichst “natur­na­he” Gestal­tung mit Rasen, Sträu­chern und Bäu­men Wert gelegt. Hier­zu wur­den 950 m² Rasen­git­ter­stei­ne, ca. 660 lfm Leis­ten­stei­ne ver­legt und Grün­flä­chen im Aus­maß von ca. 1.000m² errich­tet. Die Bepflan­zung erfolgt jah­res­zeit­lich bedingt im kom­men­den Frühling.

Mit der bereits beim Bau der Bahn­hofs­hal­le errich­te­ten Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge, deren Ener­gie neben der Ein­spei­sung in die Ober­lei­tung auch zur Anspei­sung der Bahn­hofs­hal­le dient, wer­den auch die E‑Ladestationen auf der P+R‑Anlage gespeist. Die Mar­kie­run­gen und Beschil­de­run­gen auf und zur Anla­ge wer­den mit den wei­te­ren Rest­ar­bei­ten im Früh­jahr 2023 fertiggestellt.

„Mit dem Auto bis zum nächst­ge­le­ge­nen Bahn­hof fah­ren, par­ken und dann wei­ter mit dem Öffent­li­chen Ver­kehr zum Ziel­ort. Bereits jetzt ist die­ses Kon­zept für vie­le Men­schen in Ober­ös­ter­reich ein Teil der Tages­rou­ti­ne. Zu der Attrak­ti­vie­rung des Öffent­li­chen Ver­kehrs gehört auch die Bereit­stel­lung einer tadel­lo­sen Infra­struk­tur, durch wel­che ver­schie­de­ne Mobi­li­täts­ar­ten ein­fach und naht­los mit­ein­an­der kom­bi­niert wer­den kön­nen. Des­halb wol­len wir die mul­ti­moda­le Infra­struk­tur in unse­rem Land kon­ti­nu­ier­lich aus­bau­en. Beson­ders die länd­li­chen Regio­nen wer­den dadurch gestärkt. Mit dem Aus­bau der P+R‑Anlage Engel­hof set­zen wir einen wei­te­ren Mosa­ik­stein, wel­cher die­se Bestre­bun­gen mit Leben erfüllt“, betont Lan­des­rat Gün­ther Stein­kell­ner abschließend.

„Als Bür­ger­meis­ter freue ich mich über die Eröff­nung der P+R‑Anlage Bahn­hof Engel­hof. Sie lädt ein unkom­pli­ziert, umwelt­freund­lich, stress­frei in die Innen­stadt bzw. in die Nach­bar­ge­mein­den zu pen­deln. Die­se Ein­rich­tung wird sicher­lich zu einer inner­städ­ti­schen Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs- und Park­platz­pro­ble­ma­tik in unse­rer Stadt bei­tra­gen“, so Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf (Gmun­den)

„Egal ob für die täg­li­chen Wege in die Arbeit oder in der Frei­zeit – immer mehr Men­schen nut­zen die Traun­see­tram und sind damit kli­ma­scho­nend und stau­frei unter­wegs. Mit der Eröff­nung der neu­en P+R‑Anlage am Bahn­hof Engel­hof erfährt das ohne­hin schon sehr gute Mobi­li­täts­an­ge­bot in der Regi­on eine wei­te­re Auf­wer­tung, die noch mehr Men­schen zum Umstieg auf die Traun­see­tram über­zeu­gen wird“, freut sich Geschäfts­füh­rer der OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesell­schaft Her­bert Kubasta.

„Es freut uns sehr, dass mit der Eröff­nung der neu­en P+R‑Anlage unse­ren Fahr­gäs­ten und ins­be­son­de­re unse­ren zukünf­ti­gen Fahr­gäs­ten die Mög­lich­keit gebo­ten wird, auf die Traun­see­tram umzu­stei­gen und somit ein­fach und bequem die Innen­stadt zu errei­chen. Dies wird ein wich­ti­ger Bei­trag zur Ent­las­tung des Indi­vi­du­al­ver­kehrs sein”, so Gün­ter Neu­mann, Geschäfts­füh­rer von Stern & Haf­ferl Verkehr

Quel­le: Stern & Haf­ferl Verkehr