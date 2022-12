Salzkammergut-Trophy 2023-Early-Bird-Anmeldungen bis Ende Dezember

Vom 14. bis 16. Juli 2023 fin­det die 26. Auf­la­ge der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy in Bad Goi­sern statt.

Beim größ­ten und här­tes­ten Moun­tain­bike-Event Öster­reichs wer­den wie­der sie­ben Mara­thon-Distan­zen zwi­schen 22 und 213 Kilo­me­ter anbo­ten. Bereits um 5 Uhr früh star­ten dabei die ers­ten Biker am Goi­se­rer Markt­platz und haben auf der berühmt-berüch­tig­ten Extrem­di­stanz einen lan­gen Tag mit über 7.000 Höhen­me­ter vor sich!Neben dem Moun­tain­bike-Mara­thon gibt es wie­der eige­ne Bewer­be für Ein­rä­der oder Gra­vel­bikes. Am Tro­phy-Sonn­tag steht dann die Scott Juni­or-Tro­phy und die Bosch (e)MTB-Schnitzeljagd am Programm.

Schnell anmel­den!

Anmel­dun­gen zu allen Tro­phy-Bewer­ben sind bis Ende Dezem­ber zu den bis­he­ri­gen Tari­fen mög­lich! Und auch die eine oder ande­re Geschenk­idee für Weih­nach­ten fin­det man auf der Trophy-Website!

Alle Infos und Anmel­dun­gen unter www.trophy.at!