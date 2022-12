Silvesterkonzert des Orchester der Stadt Vöcklabruck-Samstag, 31.12.2022, 19.30 Uhr, Stadtsaal Vöcklabruck

Zum Jah­res­wech­sel sorgt das Orches­ter der Stadt Vöck­la­bruck mit sehr beschwing­ter und abwechs­lungs­rei­cher Musik für bes­te Unter­hal­tung. Am 30.12., 15.00 Uhr steht das Senio­ren­kon­zert auf dem Pro­gramm. Hier gibt es für alle Vöck­la­bru­cker Senio­rin­nen ab 60 und Senio­ren ab 65 Jah­ren im Tou­ris­mus­bü­ro Vöck­la­bruck – gegen Vor­la­ge eines gül­ti­gen Aus­wei­ses — ermä­ßig­te Ein­tritts­kar­ten zum Preis von € 20,-. Die Rest­kar­ten sind im frei­en Ver­kauf erhält­lich. Am 31.12., 19.30 Uhr wird das Pro­gramm unter dem Titel Sil­ves­ter­kon­zert gespielt.

Am 1. Jän­ner 2022 hat er beim Neu­jahrs­kon­zert der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker als Cel­list mit­ge­wirkt, beim nächs­ten Jah­res­wech­sel wird David Pen­netz­dor­fer als Phil­har­mo­ni­scher Cel­list dienst­frei haben, sodass er das Sil­ves­ter­kon­zert in Vöck­la­bruck diri­gie­ren kann. Und des­sen Beginn wird unge­wöhn­lich sein: ein Kla­vier­stück von Carl Maria von Weber, arran­giert für gro­ßes Orches­ter von Hec­tor Ber­li­oz, näm­lich „Auf­for­de­rung zum Tanz“.

Eva Leit­ner wird ihre wun­der­ba­re Stim­me mit Ari­en von Puc­ci­ni, Bar­bie­ri und Dvor­ak dem Publi­kum prä­sen­tie­ren. In Vöck­la­bruck gebo­ren, ist sie ihrem Hei­mat­ort See­wal­chen bis heu­te treu geblie­ben. Sie hat am Mozar­te­um in Salz­burg Gesang stu­diert und mit Aus­zeich­nung abge­schlos­sen. Seit­her gas­tier­te sie immer wie­der an ver­schie­de­nen euro­päi­schen Opern­häu­sern. Sie unter­rich­tet am ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­mu­sik­schul­werk und lei­tet die Vöck­la­bru­cker „Lie­der­ta­fel“.

Der Wie­ner Wal­zer ist dies­mal ein Schwer­punkt im Pro­gramm mit „Künst­ler­le­ben“ von Johann Strauß und „Wea­na Madln“ von Carl Micha­el Zieh­rer. Auch Musik des 20. Jahr­hun­derts wird es wie­der geben mit der Suite „Mas­ke­ra­de“ von Aram Chat­scha­tur­jan und Lie­dern von Harold Arlen und Ste­fan Nilsson.

David Pen­netz­dor­fer: Dirigent

Eva Leit­ner: Mezzosopran