Weihnachtswichteln in der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl am Werk

Die Beschäf­tig­ten fer­tig­ten für die Beleg­schaft des Redlha­mer Unter­neh­mens SML Weih­nachts­ge­schen­ke. Als Dan­ke­schön gab’s eine Ein­la­dung für eine Betriebs­füh­rung samt Mittagessen.

Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl beschäf­tigt sind, fer­tig­ten im Auf­trag von Betriebs­rat Man­fred Knie die Weih­nachts­ge­schen­ke für die gesam­te Beleg­schaft der Fir­ma SML. Die Wahl fiel auf Jau­sen­bret­tel aus Holz mit Gewürz­salz und Nudeln.

Erfolg­rei­che Zusammenarbeit

Die sechs Beschäf­tig­ten, die in den Win­ter­mo­na­ten in der Werk­statt von Fer­di­nand Pfarr­ho­fer arbei­ten, haben die 350 Bret­teln her­ge­stellt. Anschlie­ßend wur­den die Schneid­bret­ter zur Fir­ma Cook & Grill gelie­fert, in der eben­falls Beschäf­tig­te der Werk­stät­te arbei­ten, und dort die Geschen­ke mit Salz und Nudeln ver­fei­nert und fer­tig verpackt.

Auf­trä­ge für Unternehmen

Als Dan­ke­schön für die Arbeit wur­den die Beschäf­tig­ten vom Betriebs­rat von SML zu einer Fir­men­be­sich­ti­gung samt Mit­tag­essen ein­ge­la­den. Die Beschäf­tig­ten haben sich über die Ein­la­dung sehr gefreut und kamen mit vie­len inter­es­san­ten Ein­drü­cken zurück in die Werk­stät­te. „Wir haben uns über die­sen Auf­trag sehr gefreut und hof­fen auch zukünf­tig wie­der Weih­nachts­wi­cheln sein zu dür­fen“, bedankt sich Werk­stät­ten­lei­te­rin Mag.a (FH) Regi­na Nuß­bau­mer und lädt auch ande­re Fir­men dazu ein, sich für ähn­li­che Auf­trä­ge jeder­zeit ger­ne zu melden.

Unver­bind­li­che Anfra­gen unter Tel.: 06132 25819; E‑Mail: ws-badischl@ooe.lebenshilfe.org.