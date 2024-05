Der 28-jäh­ri­ge Eben­seer Felix Schil­cher ist in Mexi­ko zum Lebens­ret­ter gewor­den. Wäh­rend sei­nes Aus­lands­se­mes­ters ver­brach­te der aus­ge­bil­de­te Was­ser­ret­ter ein paar Tage am Strand, als er eine völ­lig erschöpf­te Frau bei star­kem Wel­len­gang im Meer sah.

Ein ca. 30-jäh­ri­ges Pär­chen badet im Pazi­fik vor der Küs­te Mexi­cos, als sie von einer Strö­mung erfasst wer­den. Bei hohem Wel­len­gang und gegen die Strö­mung schaf­fen sie es nicht zurück ans Ufer.

Ein ein­hei­mi­scher Ret­tungs­schwim­mer, der an die­sem Strand Dienst hat, schnappt sich einen Gurt­ret­ter, ein Ret­tungs­ge­rät, das aus einem fle­xi­blen Auf­triebs­kör­per aus Schaum­stoff besteht und mit einem kur­zen Seil und einem Schul­ter­gurt mit dem Ret­ter ver­bun­den bleibt, und es gelingt ihm den Mann zu errei­chen und zu sichern, doch die Frau ist zu die­sem Zeit­punkt schon wei­ter abgetrieben.

Felix han­del­te sofort

Der 28-jäh­ri­ge Öster­rei­cher beob­ach­tet die Sze­ne und sucht sofort beim Ret­tungs­turm nach einem ande­ren Gurt­ret­ter und schwimmt zu der Frau. Er schafft es sie zurück ans Ufer zu brin­gen, wo er sie gemein­sam mit sei­nem Freund per Rau­tek­griff an den Strand tra­gen kann. Die Frau ist völ­lig erschöpft aber noch bei Bewusst­sein. Die wei­te­re Ver­sor­gung über­neh­men die ört­li­chen Rettungskräfte.

Bei dem Lebens­ret­ter han­delt es sich um dem 28-jäh­ri­gen Felix Schil­cher aus Eben­see, der ein paar freie Tage wäh­rend sei­nes Aus­lands­se­mes­ters in Mexi­ko nutzt, um sich am Strand von Zipo­li­te im Bun­des­staat Oaxa­ca zu erholen.

Schon mit 7 Jah­ren Aus­bil­dung zum Wasserretter

Bereits mit 7 Jah­ren trat Felix der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung bei. Neben sei­ner Aus­bil­dung zum Ret­tungs­schwim­mer ist er auch Schiffs­füh­rer und Wild­was­ser­ret­ter und lei­tet seit 2020 die ÖWR-Orts­stel­le Eben­see und trägt als Lan­des­sa­ni­täts­re­fe­rent wesent­lich dazu zu bei, die Was­ser­ret­tung in Ober­ös­ter­reich ein­satz­be­reit und bes­tens aus­ge­bil­det zu hal­ten. Auch sein Freund Bern­hard Vogel, der ihm bei der Ber­gung aus dem Was­ser gehol­fen hat, ist Mit­glie­der der Was­ser­ret­tung in der Ortstel­le Ebensee.

“Rote Flag­ge” war gehisst

Zum Zeit­punkt des Unglücks ist am Strand eine rote Flag­ge auf­ge­zo­gen. Die­se inter­na­tio­na­le Kenn­zeich­nung mit den Far­ben Grün, Gelb oder Rot zeigt an den Mee­res­strän­den an, wie sicher es ist ins Was­ser zu gehen. Rot bedeu­tet dabei die höchs­te Gefah­ren­stu­fe und kommt einem Schwimm­ver­bot gleich.

Gefähr­li­che Rück­strö­mun­gen, sehr hoher Wel­len­gang aber auch ande­re Gefah­ren wie Ver­schmut­zung oder Gefahr durch Mee­res­tie­re kön­nen dafür Ursa­che sein. Die­se Kenn­zeich­nung und ande­re ört­li­che Warn­hin­wei­sen soll­ten daher unbe­dingt ernst genom­men wer­den, auch wenn das Meer schein­bar zum Schwim­men einlädt.

Quel­le und Fotos: Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung Lan­des­ver­band OÖ