21 Musik­schaf­fen­de schrei­ben Hits beim Matches Music Song­wri­ting Camp am Attersee

Vom 2. bis 8. Juni 2024 ver­wan­delt sich der idyl­li­sche Atter­see in Ober­ös­ter­reich zum krea­ti­ven Hot­spot der öster­rei­chi­schen Musik­sze­ne. 21 jun­ge, auf­stre­ben­de Musiker*innen kom­men im Gra­fen­gut in Nuß­dorf am Atter­see zusam­men, um im Rah­men eines Song­wri­ting Camps neue Songs zu schreiben.

Unter den Teilnehmer*innen befin­den sich mehr­fach aus­ge­zeich­ne­te Künstler*innen, wie die Star­ma­nia-Gewin­ne­rin Anna Bucheg­ger, die Ama­de­us Awards-Nomi­nee Rahel und der The Voice Kids Ger­ma­ny-Gewin­ner Lukas Oscar sowie der mehr­fach mit dem Ama­de­us Aus­tri­an Music Award aus­ge­zeich­ne­te Pro­du­cer Maxi­mi­li­an Walch und vie­le mehr. Die­se viel­ver­spre­chen­den Künstler*innen wer­den ihre geball­te Krea­ti­vi­tät und Erfah­rung in der inspi­rie­ren­den Umge­bung des Atter­sees bündeln.

Der Ver­an­stal­ter, die Manage­ment-Agen­tur sowie Ver­lag Matches Music, ver­folgt mit dem Ansatz „Bands meet Brands“ das Ziel, krea­ti­ve Song­wri­ting-Pro­zes­se und die Artists greif­ba­rer zu machen, indem Mar­ken, Film, Medi­en, Wer­bung als auch die Regi­on aktiv in den Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Schaf­fens­pro­zess inte­griert werden.

David Buder, Geschäfts­füh­rer von Matches Music, erklärt: „Unser Ziel ist es mit dem Song­wri­ting Camp die gewal­ti­ge, krea­ti­ve Ener­gie talen­tier­ter Musiker*innen in einem ein­zig­ar­ti­gen und viel­leicht auch unge­wohn­ten Umfeld zu ver­schmel­zen, um neue, auf­re­gen­de Musik zu schaf­fen. Dar­über hin­aus möch­ten wir — abseits von klas­si­schen Song­wri­ting-Pro­zes­sen, wel­che meist hin­ter ver­schlos­se­nen Türen statt­fin­den — auch aktiv die Social Media Kanä­le der Künstler*innen nut­zen, um den Schaf­fens­pro­zess für die Öffent­lich­keit erleb­ba­rer und sicht­ba­rer zu machen.“

Zum Abschluss des Song­wri­ting Camps ver­an­stal­tet Matches Music in Koope­ra­ti­on mit der Kul­tur­haupt­stadt Salz­kam­mer­gut am 7. Juni ein öffent­lich zugäng­li­ches Open-Air-Kon­zert bei frei­em Ein­tritt im Genuss­ufer in Unter­ach am Atter­see. Um 17:00 Uhr beginnt die musi­ka­li­sche Rei­se mit ANNA BUCHEG­GER, LUKAS OSCAR, NNOA und SOVIE direkt am Ufer des Sees.

Song­wri­ting Camp 2024

● Sonn­tag, 2. Juni bis Sams­tag, 8. Juni 2024

● Gra­fen­gut in Nuß­dorf am Atter­see / https://grafengut.com

● 21 Künstler*innen

Abschluss­kon­zert 2024: Wirts­haus­la­bor x Matches Music

● Live Acts: ANNA BUCHEG­GER, LUKAS OSCAR, NNOA und SOVIE

● Ort: Genuss­ufer, Bad­gas­se 9, 4866 Unter­ach am Atter­see, Austria /

https://genussufer.at

● Ein­lass ab 17:00

● Ein­tritt frei

● https://www.salzkammergut-2024.at/veranstaltungen/wirtshauslabor-x-matches-music/