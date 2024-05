Das Deka­nat Schörf­ling beschäf­tigt sich mit der Umset­zung des Zukunfts­wegs der Diö­ze­se Linz.

Eine Grup­pe von Pil­gern hat das Bild des Weges nun wört­lich genom­men: Abseits von Sit­zun­gen und Pro­gramm­pa­pie­ren wan­der­ten sie zu Pfings­ten durch alle zwölf Pfarr­ge­mein­den, die ab 2025 gemein­sam eine neue Pfar­re bil­den wer­den. Rena­te Neu­ba­cher (Nuss­dorf) und Mar­kus Him­mel­bau­er (Lenzing) orga­ni­sier­ten die Wall­fahrt von Aurach bis Weyr­egg in drei Tagen mit Sta­ti­on in jeder Pfarr­kir­che. Über­all dort wur­de Ein­kehr gehal­ten mit Gebet und Für­bit­ten für die eige­nen Anlie­gen, für die Zusam­men­ar­beit in der neu­en Pfar­re und für den Frie­den in der Welt. Der Zukunfts­weg der kirch­li­chen Struk­tur­re­form ist auch ein Weg der Pfarr­ge­mein­den zueinander.

Eini­ge Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter sind die­sen nun bei­spiel­haft vorangegangen.