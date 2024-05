In Schörf­ling am Atter­see hat Sonn­tag­nach­mit­tag ein Brand eines PKW in einer Tief­ga­ra­ge für einen grö­ße­ren Ein­satz drei­er Feu­er­weh­ren gesorgt.

Ein PKW hat aus noch unbe­kann­ten Grün­den in der Tief­ga­ra­ge eines Mehr­par­tei­en­wohn­hau­ses in Schörf­ling am Atter­see zu bren­nen begonnen.

Drei Feu­er­weh­ren wur­den mit dem Ein­satz­be­griff “Brand Tief­ga­ra­ge” zum Brand alar­miert. Vor Ort bestä­tig­te sich die Mel­dung, in der Tief­ga­ra­ge stand der Motor­raum eines Fahr­zeu­ges in Flam­men. Der Brand konn­te von Atem­schutz­trupps der Feu­er­wehr rasch ein­ge­dämmt und abge­löscht werden.

Anschlie­ßend wur­de die Tief­ga­ra­ge belüf­tet und rauch­frei gemacht. Das betrof­fe­ne Fahr­zeug wur­de anschlie­ßend mit­tels Seil­win­de aus der Tief­ga­ra­ge gebor­gen und im Frei­en abge­stellt. Die B152 See­lei­ten­stra­ße, Haupt­stra­ße war im Bereich des Ein­satz­or­tes für etwa zwei Stun­den gesperrt. Der Ver­kehr wur­de ört­lich umgeleitet.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber