Rund 50 begeis­ter­te Besu­cher folg­ten der Ein­la­dung der FPÖ- Orts­grup­pe Mond­see zum Stamm­tisch mit dem EU-Par­la­men­ta­ri­er und OÖ-Spit­zen­kan­di­da­ten zu EU-Wahl 2024, Mag. Roman Hai­der und Bezirks­par­tei­ob­mann-Stel­le­ver­tre­ter LAbg. Rudolf Kroiß.

In sei­nen detail­lier­ten und auf­rüt­teln­den Aus­füh­run­gen ging Hai­der vor­der­grün­dig auf die The­men „Green Deal“, „Farm to Fork“, die Neu­tra­li­täts­po­li­tik sowie den „Migra­ti­ons­pakt“ ein.

Bei leb­haf­ten Dis­kus­sio­nen konn­te Hai­der sehr schnell über­zeu­gen: Euro­pa wird durch vie­le fal­sche Maß­nah­men zuneh­mend zer­stört und müs­se daher drin­gend neue Wege gehen.

„Wenn wir wei­ter­hin Wohl­stand und Sicher­heit für uns und unse­re Kin­der wol­len, dann müs­sen wir an einer neu­en Zukunft in Euro­pa bau­en- mit mehr Natio­nal­staat und weni­ger EU-Büro­kra­tie!“, rief Hai­der abschlie­ßend dazu auf, vom Stimm­recht an der Euro­pa­wahl am 9. Juni 2024 Gebrauch zu machen.