60+ Gins. 12 Food Aus­tel­ler, Markt­stän­de, DJs, Boots­tou­ren und jede Men­ge Live Shows. Von 7.–10. Juni geht am Mond­see wie­der das Gin&Food Fes­ti­val über die Bühne.

„Ein­ge­bet­tet in die Bil­der­buch-Kulis­se des Salz­kam­mer­gu­tes soll es ein bun­tes Fest der alpen­län­di­schen Kuli­na­rik, des Genus­ses und der Gast­lich­keit wer­den“, so Rico Witz­ger, Gin-Pro­du­zent und Orga­ni­sa­tor des Fes­ti­val. Gemein­sam mit sei­nem Team ver­an­stal­tet er bereits zum drit­ten Mal das Gin&Food Fes­ti­val, das mitt­ler­wei­le zu einem der größ­ten Open-Air-Fes­ti­vals die­ser Art im deutsch­spra­chi­gen Raum gewor­den ist. „Was die­ses Fes­ti­val so beson­ders macht ist ein­fach die Viel­falt und der Mix aus den bes­ten regio­na­len und inter­na­tio­na­len Gins, außer­ge­wöhn­li­chem Essen und dem bun­ten Fes­ti­val­pro­gramm vor die­ser traum­haf­ten Kulis­se am Mondsee.“

Und auch heu­er wie­der kann man den Gin dabei nicht nur am Land son­dern auch zu Was­ser ver­kos­ten: „Wer noch mehr Abwechs­lung möch­te, der kann auch heu­er wie­der bei den Gin-Tasting- Boots­tou­ren aus­ge­wähl­te Gins direkt AUF dem Mond­see pro­bie­ren und dabei eine der schöns­ten Pan­ora­men im gesam­tem Alpen­raum genießen.“

CYRIL mit sei­nem welt­wei­ten Num­mer 1 Hit „Stumb­lin‘ in“ live on stage

Neben einem abwechs­lungs­rei­chen Büh­nen­pro­gramm gibt es heu­er erst­mals einen Markt­be­reich, in dem sich bis zu 20 Aus­stel­ler­mit The­men rund um Gin & Food prä­sen­tie­ren. Abends rocken inter­na­tio­na­le Top-Acts, Local Heroes und DJs das Fes­ti­val­ge­län­de und sor­gen für einen stim­mungs­vol­len Tages­aus­klang am See. High­light zum Fes­ti­val­auf­takt — der aus­tra­li­sche DJ und inter­na­tio­na­le Chart­stür­mer CYRIL gibt im Rah­men des Gin & Food Fes­ti­vals am Mond­see sein ers­tes und bis­lang ein­zi­ges Öster­reich-Kon­zert. Mit im Gepäck auch sein welt­wei­ter Num­mer 1 Hit. „Stumblin‘in“

Alle Infos & das gesam­te Pro­gramm gibts unter: www.ginandfood.at